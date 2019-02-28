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Дальнее зарубежье 28.02.2019 17:14

В МИД Израиля отвергают доклад ООН о нарушениях прав человека

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские власти не согласны с докладом ООН о нарушении прав человека во время беспорядков в секторе Газа в 2018 году, сообщает в четверг газета "Таймс оф Исраэл".

"Израиль полностью отвергает доклад", - сказал министр, назвав документ "враждебным, лживым и необъективным".

"Никакой орган не может отвергать право Израиля на самозащиту и его обязанность защищать население и границы страны от насильственных посягательств", - подчеркнул И.Кац.

Составленный специалистами ООН доклад посвящен событиям в 2018 году, когда израильские военнослужащие обстреливали участников демонстраций в секторе Газа.

Палестинцы весной 2018 года проводили массовые акции протеста. 14 мая, в день открытия нового посольства США в Иерусалиме, число участников демонстрации на границе с Израилем достигло 40 тыс. человек. В итоге акция протеста переросла в беспорядки и столкновения. Жертвами столкновений, произошедших в тот день на границе сектора Газа между палестинцами и израильскими военными, стали более 60 человек, еще 2 тыс. получили ранения.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ООН, ДОКЛАД, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]