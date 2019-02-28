В МИД Израиля отвергают доклад ООН о нарушениях прав человека

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что израильские власти не согласны с докладом ООН о нарушении прав человека во время беспорядков в секторе Газа в 2018 году, сообщает в четверг газета "Таймс оф Исраэл".
"Израиль полностью отвергает доклад", - сказал министр, назвав документ "враждебным, лживым и необъективным".
"Никакой орган не может отвергать право Израиля на самозащиту и его обязанность защищать население и границы страны от насильственных посягательств", - подчеркнул И.Кац.
Составленный специалистами ООН доклад посвящен событиям в 2018 году, когда израильские военнослужащие обстреливали участников демонстраций в секторе Газа.
Палестинцы весной 2018 года проводили массовые акции протеста. 14 мая, в день открытия нового посольства США в Иерусалиме, число участников демонстрации на границе с Израилем достигло 40 тыс. человек. В итоге акция протеста переросла в беспорядки и столкновения. Жертвами столкновений, произошедших в тот день на границе сектора Газа между палестинцами и израильскими военными, стали более 60 человек, еще 2 тыс. получили ранения.
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