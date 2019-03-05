Представители ЕС обсудят в Тегеране реализацию механизма расчета в обход санкций США

Эксперты Евросоюза посетят Тегеран для обсуждения инструмента поддержки торговых обменов (INSTEX), созданного ЕС для обхода санкций США в торговле с Ираном, сообщил официальный представитель МИД Исламской республики Бахрам Касеми.

"Создание INSTEX заняло слишком много времени, но стало первым важным шагом со стороны ЕС", - заявил журналистам Б.Касеми, которого цитируют иранские СМИ.

По словам дипломата, в Иране соответствующие организации готовят меры для запуска специального механизма.

"В последние недели у нас были хорошие переговоры с европейскими коллегами по экономическим и банковским вопросам. И в ближайшем будущем Тегеран примет несколько европейских делегаций, которые несут ответственность за реализацию механизма", - отметил представитель иранского МИД.

В начале года главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном - INSTEX. Отмечалось, что на первых порах этот платежный механизм будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты.

При этом эксперты обращали внимание, что механизм пока не распространяется на то, чтобы продолжить закупки иранской нефти - основного источника поступлений в бюджет страны.

Накануне верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал не полагаться на механизм ЕС по расчетам с Тегераном в решении экономических проблем страны.

"В любом случае, не нужно "привязывать" экономику нашей страны к европейским мерам. У нас есть определенные задачи, которые нам нужно реализовать внутри страны", - заявил А.Хаменеи на заседании правительства Ирана.

Он отметил, что Иран не будет полагаться на ЕС в решении своих проблем. В то же время аятолла подчеркнул, что отношения с ЕС следует сохранять.

По словам А.Хаменеи, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы не смог избавить Иран от экономических трудностей. В то же время он отметил, что Иран стал настолько зависим от СВПД, что, когда о выходе из него объявил президент США Дональд Трамп, на фондовом рынке Ирана ощущалась турбулентность.

СВПД был заключен в июле 2014 года Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и предусматривал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на ограничения его атомной программы, призванных гарантировать ее мирный характер.

Новый президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил в отношении Ирана санкции, в том числе в ключевом для республики нефтяном секторе.

Функционирование специального механизма расчетов с Ираном будет обсуждаться на очередном заседании в среду в Вене специальной комиссии по реализации СВПД на уровне политдиректоров под председательством генерального секретаря европейской внешнеполитической службы Хельги Шмид. Теперь в работе этой комиссии участвуют четыре постоянных члена СБ ООН и Германия, а также Иран.

По данным иранских СМИ, в рамках подготовки к заседанию комиссии с понедельника в Вене проходят двусторонние и многосторонние встречи. На вторник намечено заседание рабочей группы по выполнению положения СВПД об отмене санкций в отношении Ирана.

Иран на венской встрече будет представлять замглавы МИД Аббас Аракчи.