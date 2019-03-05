Представители ЕС обсудят в Тегеране реализацию механизма расчета в обход санкций США

Эксперты Евросоюза посетят Тегеран для обсуждения инструмента поддержки торговых обменов (INSTEX), созданного ЕС для обхода санкций США в торговле с Ираном, сообщил официальный представитель МИД Исламской республики Бахрам Касеми.
"Создание INSTEX заняло слишком много времени, но стало первым важным шагом со стороны ЕС", - заявил журналистам Б.Касеми, которого цитируют иранские СМИ.
По словам дипломата, в Иране соответствующие организации готовят меры для запуска специального механизма.
"В последние недели у нас были хорошие переговоры с европейскими коллегами по экономическим и банковским вопросам. И в ближайшем будущем Тегеран примет несколько европейских делегаций, которые несут ответственность за реализацию механизма", - отметил представитель иранского МИД.
В начале года главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном - INSTEX. Отмечалось, что на первых порах этот платежный механизм будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты.
При этом эксперты обращали внимание, что механизм пока не распространяется на то, чтобы продолжить закупки иранской нефти - основного источника поступлений в бюджет страны.
Накануне верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал не полагаться на механизм ЕС по расчетам с Тегераном в решении экономических проблем страны.
"В любом случае, не нужно "привязывать" экономику нашей страны к европейским мерам. У нас есть определенные задачи, которые нам нужно реализовать внутри страны", - заявил А.Хаменеи на заседании правительства Ирана.
Он отметил, что Иран не будет полагаться на ЕС в решении своих проблем. В то же время аятолла подчеркнул, что отношения с ЕС следует сохранять.
По словам А.Хаменеи, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы не смог избавить Иран от экономических трудностей. В то же время он отметил, что Иран стал настолько зависим от СВПД, что, когда о выходе из него объявил президент США Дональд Трамп, на фондовом рынке Ирана ощущалась турбулентность.
СВПД был заключен в июле 2014 года Ираном и "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и предусматривал отмену санкций в отношении Тегерана в обмен на ограничения его атомной программы, призванных гарантировать ее мирный характер.
Новый президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил в отношении Ирана санкции, в том числе в ключевом для республики нефтяном секторе.
Функционирование специального механизма расчетов с Ираном будет обсуждаться на очередном заседании в среду в Вене специальной комиссии по реализации СВПД на уровне политдиректоров под председательством генерального секретаря европейской внешнеполитической службы Хельги Шмид. Теперь в работе этой комиссии участвуют четыре постоянных члена СБ ООН и Германия, а также Иран.
По данным иранских СМИ, в рамках подготовки к заседанию комиссии с понедельника в Вене проходят двусторонние и многосторонние встречи. На вторник намечено заседание рабочей группы по выполнению положения СВПД об отмене санкций в отношении Ирана.
Иран на венской встрече будет представлять замглавы МИД Аббас Аракчи.
Мамедъяров – Лайчаку: «Спросите в Ереване – нам готовить наши народы к миру или к другому варианту?»
Действующий председатель ОБСЕ обещает довести до руководства Армении месседжи по Карабаху
Армения всячески стремится сорвать переговоры по Карабаху – президент Азербайджана
ЕБРР проявляет интерес к сотрудничеству с Азербайджаном в новых направлениях
De Beers в феврале сократила продажи на 13%, до $490 млн
Азербайджан в 2019г отправит экспортную миссию в Саудовскую Аравию - Мустафаев
MIDA начинает работы по строительству комплекса соцжилья в Сумгайыте
Россия ключевой рынок для туристического сектора Азербайджана - глава БТА
Chanel представит последнюю коллекцию Лагерфельда на Неделе моды в Париже
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на капремонт улиц, систему освещения и закупку спецтехники в Гяндже
ГААД получит 850 тыс. манатов на строительство автодороги в Хызынском районе
ГААД получит 2,3 млн манатов на строительство автодороги в Агдамском районе
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Bakcell представляет самые инновационные решения в сфере мобильных телекоммуникаций
AzerTelecom принял участие в Карьерной ярмарке в Университете ADA
Специальное предложение для предпринимателей от Банка Республика в «Од Чершенбеси»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»