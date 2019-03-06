Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9208 RUR   0.0258 GBR   2.2335 TRY   0.3154

Цена на нефть

    $/bbl WTI 56.56 -0.03 Brent 65.86 0.19

Погода в Баку

  ночь день

Происшествия 06.03.2019 12:19

В Азербайджане возбуждено дело по факту автонаезда на мать с ребенком, водитель арестован - Генпрокуратура

Уголовное дело возбуждено по факту автонаезда на женщину и ее малолетнюю дочь в Уджарском районе 3 марта, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

«По факту гибели в результате автонаезда Турбенд Искендеровой (1988 года рождения) и ее малолетней дочери Айшан (2014 г.р.) возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР», - говорится в сообщении.

В качестве обвиняемого решением суда на 4 месяца арестован водитель автомобиля марки «Hyundaı Accent» Рашад Джавадов.

ДТП произошло 3 марта на проходящем через территорию Уджарского района участке автодороги Баку-Газах.

Р.Бабаев

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДТП, ЖЕРТВЫ, ПРОКУРАТУРА


Похожие новости


Три человека погибли в ДТП на севере Азербайджана, еще один пострадавший в тяжелом состоянии - Минздрав В Азербайджане в 2013-2017гг в ДТП погибли около 4,7 тыс. человек В Иране разбился автобус со студентами, 10 человек погибли В ДТП в Азербайджане погибли 3 человека, еще 4 пострадали – МВД Жигули врезались в дерево в Азербайджане, погибли мужчина и малолетний ребенок Четыре человека погибли в ДТП в пригороде Баку – МВД

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]