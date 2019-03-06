В Азербайджане возбуждено дело по факту автонаезда на мать с ребенком, водитель арестован - Генпрокуратура

Уголовное дело возбуждено по факту автонаезда на женщину и ее малолетнюю дочь в Уджарском районе 3 марта, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Азербайджана.

«По факту гибели в результате автонаезда Турбенд Искендеровой (1988 года рождения) и ее малолетней дочери Айшан (2014 г.р.) возбуждено уголовное дело по статье 263.3 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) УК АР», - говорится в сообщении.

В качестве обвиняемого решением суда на 4 месяца арестован водитель автомобиля марки «Hyundaı Accent» Рашад Джавадов.

ДТП произошло 3 марта на проходящем через территорию Уджарского района участке автодороги Баку-Газах.

Р.Бабаев