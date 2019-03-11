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Дальнее зарубежье 11.03.2019 13:46

Tesla поднимет цены на электромобили на 3%, представит Model Y 14 марта

Американская Tesla Inc. объявила о повышении цен на более дорогие модели своих электромобилей по всему миру примерно на 3%.

Это позволит оставить открытыми большее число магазинов компании, чем было запланировано ранее, отмечается в сообщении Tesla.

Повышение цен затронет Model S и Model X, при этом изменения не коснутся заявленной стоимости бюджетной Model 3 в $35 тыс. До 18 марта покупатели могут сделать заказы на электромобили по старым ценам.

В прошлом месяце Tesla объявила о том, что начнет закрывать свои магазины и перейдет к продажам машин только через интернет. Этот необычный шаг нацелен на сокращение расходов компании, что позволит ей снизить стоимость Model 3 и продавать их с долгожданной стартовой ценой в $35 тыс. Эту цель Tesla обсуждала годами и неоднократно откладывала сроки ее достижения, однако изменение в стратегии продаж стало неожиданностью.

Теперь Tesla заявила о закрытии только половины из общего числа магазинов, которые планировалось ликвидировать.

Кроме того, глава компании Илон Маск объявил в соцсетях о том, что 14 марта в Лос-Анджелесе состоится мероприятие, на котором будет представлен компактный внедорожник Model Y.

По его словам, новая модель будет примерно на 10% крупнее седана Model 3 и примерно на столько же дороже.

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Тэги: США, TESLA, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]