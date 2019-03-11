Tesla поднимет цены на электромобили на 3%, представит Model Y 14 марта

Американская Tesla Inc. объявила о повышении цен на более дорогие модели своих электромобилей по всему миру примерно на 3%.
Это позволит оставить открытыми большее число магазинов компании, чем было запланировано ранее, отмечается в сообщении Tesla.
Повышение цен затронет Model S и Model X, при этом изменения не коснутся заявленной стоимости бюджетной Model 3 в $35 тыс. До 18 марта покупатели могут сделать заказы на электромобили по старым ценам.
В прошлом месяце Tesla объявила о том, что начнет закрывать свои магазины и перейдет к продажам машин только через интернет. Этот необычный шаг нацелен на сокращение расходов компании, что позволит ей снизить стоимость Model 3 и продавать их с долгожданной стартовой ценой в $35 тыс. Эту цель Tesla обсуждала годами и неоднократно откладывала сроки ее достижения, однако изменение в стратегии продаж стало неожиданностью.
Теперь Tesla заявила о закрытии только половины из общего числа магазинов, которые планировалось ликвидировать.
Кроме того, глава компании Илон Маск объявил в соцсетях о том, что 14 марта в Лос-Анджелесе состоится мероприятие, на котором будет представлен компактный внедорожник Model Y.
По его словам, новая модель будет примерно на 10% крупнее седана Model 3 и примерно на столько же дороже.
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