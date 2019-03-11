Вашингтон выступает против того, чтобы денуклеаризации КНДР проходила в несколько этапов - спецпредставитель США

США выступают против дробления процесса денуклеаризации КНДР на несколько этапов, заявил в понедельник спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган.

"Мы не будем проводить денуклеаризацию поэтапно. Наша цель - окончательная, поддающаяся проверке денуклеаризация Северной Кореи", - сказал он, выступая он на конференции в фонде Карнеги в Вашингтоне.

С.Биган отметил, что на саммите в Ханое США и КНДР не смогли достигнуть соглашения, так как КНДР предлагала лишь частичный отказ от ядерной программы в обмен на полное снятие санкций.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Саммит закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В конце прошлой недели северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что саммит закончился безрезультатно, и возложило ответственность за такой исход на американскую сторону. Западные СМИ в свою очередь отмечали, что это стало первым подобным признанием в КНДР со времени завершения саммита.