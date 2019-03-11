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Дальнее зарубежье 11.03.2019 22:12

Вашингтон выступает против того, чтобы денуклеаризации КНДР проходила в несколько этапов - спецпредставитель США

США выступают против дробления процесса денуклеаризации КНДР на несколько этапов, заявил в понедельник спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган.

"Мы не будем проводить денуклеаризацию поэтапно. Наша цель - окончательная, поддающаяся проверке денуклеаризация Северной Кореи", - сказал он, выступая он на конференции в фонде Карнеги в Вашингтоне.

С.Биган отметил, что на саммите в Ханое США и КНДР не смогли достигнуть соглашения, так как КНДР предлагала лишь частичный отказ от ядерной программы в обмен на полное снятие санкций.

В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Саммит закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.

В конце прошлой недели северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что саммит закончился безрезультатно, и возложило ответственность за такой исход на американскую сторону. Западные СМИ в свою очередь отмечали, что это стало первым подобным признанием в КНДР со времени завершения саммита.

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Тэги: США, КНДР, ДЕНУКЛЕАРИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]