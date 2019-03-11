Вашингтон выступает против того, чтобы денуклеаризации КНДР проходила в несколько этапов - спецпредставитель США

США выступают против дробления процесса денуклеаризации КНДР на несколько этапов, заявил в понедельник спецпредставитель США по Северной Корее Стивен Биган.
"Мы не будем проводить денуклеаризацию поэтапно. Наша цель - окончательная, поддающаяся проверке денуклеаризация Северной Кореи", - сказал он, выступая он на конференции в фонде Карнеги в Вашингтоне.
С.Биган отметил, что на саммите в Ханое США и КНДР не смогли достигнуть соглашения, так как КНДР предлагала лишь частичный отказ от ядерной программы в обмен на полное снятие санкций.
В конце февраля в Ханое прошел второй саммит США-КНДР. Саммит закончился преждевременно, без подписания итогового соглашения между сторонами и без совместной пресс-конференции президента Д.Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.
В конце прошлой недели северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что саммит закончился безрезультатно, и возложило ответственность за такой исход на американскую сторону. Западные СМИ в свою очередь отмечали, что это стало первым подобным признанием в КНДР со времени завершения саммита.
Азербайджан и Болгария обсудили вопросы военного сотрудничества
США изучают возможности по созданию ракет средней и меньшей дальности - замгоссекретаря
НАТО радует существенное снижение нарушений режима перемирия в Карабахе - Аппатурай
Добыча нефти в Венесуэле резко упала из-за перебоев в энергоснабжении - СМИ
Цены на нефть ускорили рост в понедельник, Brent подорожала до $66,6 за баррель
Газпром нефть в Москве снизила цену на 92-й бензин на 44 коп., Shell - на 14 коп
СГБ сообщает об отсутствии бомбы на борту российского самолета, совершившего экстренную посадку в Баку
Пассажиры самолета, севшего в Баку из-за информации о постороннем предмете на борту, вылетят в Москву во вторник
Президент Алиев упростил порядок выдачи виз для иностранцев, приезжающих на финальную игру Лиги Европы УЕФА в Баку
Президент Алиев выделил 11 млн манатов на продолжение работ по устранению последствий землетрясения в центральном регионе
Президент Азербайджана заложил в Шемахе фундамент нового жилого дома для лиц, пострадавших от землетрясения
Президент Алиев посетил новые дома в Шемахе, построенные для пострадавших от землетрясения
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку подвели итоги конкурса «Космическая сказка»
Банк Республика проводит кампанию по депозитам в «Йел Чершенбеси»!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»