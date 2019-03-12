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ТЭК 12.03.2019 14:58

Угрозы США ввести санкции против "Северного потока-2" санкциям противоречат всем международным нормам - Лавров

Угрозы США ввести санкции в отношении "Северного потока-2" противоречат международному праву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По международному праву все это, конечно же, абсолютно противоречит всем постулатам, всем нормам", - сказал С.Лавров на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что в соответствии с международным правом должна быть конкуренция экономических подходов и предложений, эта позиция отвечает и правилам ВТО.

"Если же по тем правилам, которые узкая группа стран выдумала и исключительно в своих интересах пытается их навязать всем остальным, то все это вписывается в ту логику, которую Соединенные Штаты проводят", - добавил С.Лавров.

Он подчеркнул, что США называют "Северный поток-2" политическим проектом, и при этом призывают отказаться от него и закупать американский газ на 20-30 процентов дороже.

"Выходит, что это будет уже не политический, а экономический проект, он будет чисто коммерческим для Соединенных Штатов, потому что они будут получать дополнительную прибыль. А для тех, кого они пытаются заставить отказаться от "Северного потока-2", это решение будет уже, конечно, политическим, хотя нажимать на них будут нелегитимными, односторонними экономическими санкциями", - сказал С.Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, США, ГАЗОПРОВОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]