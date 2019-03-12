Угрозы США ввести санкции в отношении "Северного потока-2" противоречат международному праву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"По международному праву все это, конечно же, абсолютно противоречит всем постулатам, всем нормам", - сказал С.Лавров на пресс-конференции во вторник.

Он отметил, что в соответствии с международным правом должна быть конкуренция экономических подходов и предложений, эта позиция отвечает и правилам ВТО.

"Если же по тем правилам, которые узкая группа стран выдумала и исключительно в своих интересах пытается их навязать всем остальным, то все это вписывается в ту логику, которую Соединенные Штаты проводят", - добавил С.Лавров.

Он подчеркнул, что США называют "Северный поток-2" политическим проектом, и при этом призывают отказаться от него и закупать американский газ на 20-30 процентов дороже.

"Выходит, что это будет уже не политический, а экономический проект, он будет чисто коммерческим для Соединенных Штатов, потому что они будут получать дополнительную прибыль. А для тех, кого они пытаются заставить отказаться от "Северного потока-2", это решение будет уже, конечно, политическим, хотя нажимать на них будут нелегитимными, односторонними экономическими санкциями", - сказал С.Лавров.