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СНГ 14.03.2019 12:28

Странам СНГ необходимо укрепить военное сотрудничество для борьбы с терроризмом - начальник Генштаба РФ

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил о необходимости ВС стран СНГ укрепить сотрудничество для совместного противостояния международному терроризму и военным угрозам.

"Важнейшей задачей, стоящей перед нами сегодня, является повышение роли военного сотрудничества в системе обеспечения безопасности Содружества, противодействии международному терроризму и иным вызовам военного характера", - заявил В.Герасимов на заседании комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ.

По его словам, комитет начальников штабов, учитывая современные вызовы и угрозы, последовательно выстраивает практическое взаимодействие в сфере обороны и военного сотрудничества, а совместные мероприятия охватывают наиболее важные направления оперативной и боевой подготовки.

"Совместными усилиями удалось выйти на новый уровень сотрудничества по таким направлениям, как противовоздушная оборона, применение беспилотной авиации, инженерное обеспечение войск, РХБ-защита, подготовка кадров", - сказал В.Герасимов.

"В интересах национальных вооруженных сил развиваются объединенные системы военного назначения, апробируются новые формы сотрудничества, системно проводятся мероприятия по полевой выучке и военно-профессиональной подготовке", - отметил начальник Генштаба ВС РФ.

Он подчеркнул, что сохраняются общий вектор и динамика развития отношений стран СНГ в военной сфере, а традиционная линейка совместных мероприятий обновляется и расширяется, что говорит о новых возможностях и перспективах.

"При этом нас объединяют единые приоритеты - добрососедство, взаимовыгодное сотрудничество, региональная стабильность. Сегодня для всех очевидно, что обеспечить безопасность можно только совместными усилиями", - заключил В.Герасимов.

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Тэги: РОССИЯ, СНГ, ГЕНШТАБ, АНТИТЕРРОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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