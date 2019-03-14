Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9242 RUR   0.026 GBR   2.2511 TRY   0.3112

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.26 1.39 Brent 67.55 0.88

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 14.03.2019 16:19

ОПЕК повысила оценку роста поставок нефти из не-ОПЕК в 2018г на 20 тыс. б/с, в 2019г - на 90 тыс. б/с

Поставки нефти из стран не-ОПЕК в 2018 году выросли на 2,74 млн б/с - до 62,19 млн б/с, показатель увеличился по сравнению с предыдущей оценкой роста в 2,72 млн б/с, говорится в мартовском отчете картеля.

Повышение оценки произошло главным образом из-за более высокого производства в Канаде в четвертом квартале 2018 года. Основными драйверами роста были США, Канада, Россия, Казахстан и Катар (с 2019 года вышел из ОПЕК), в то время как Мексика, Норвегия и Вьетнам показали наибольшее снижение.

Прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году также был пересмотрен - примерно на 90 тыс. б/с в связи с ожидаемым ростом добычи в Канаде, а также более высоким, чем ожидалось, ростом производства в Судане. Теперь ожидается, что рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году составит 2,24 млн б/с - до 64,43 млн б/с.

Драйверами роста в 2019 году, по прогнозу ОПЕК, станут США, Бразилия, Россия, Великобритания, Австралия, Казахстан, Гана и Судан, в то время как Мексика, Норвегия, Индонезия и Вьетнам столкнутся с наибольшим снижением. "Прогноз поставок на 2019 год из стран не-ОПЕК сталкивается с большой неопределенностью, в основном в отношении существующих инфраструктурных ограничений в Северной Америке, как в штате Техас, так и в провинции Альберта (Канада)", - отмечается в отчете картеля.

Ранее ОПЕК ожидала, что США нарастят добычу нефти в 2019 году с 16,64 млн б/с в 2018 году до 18,44 млн б/с. Новый прогноз предполагает рост с 16,65 млн б/с до 18,45 млн б/с.

Прогноз по России сохраняется - предполагается, что в 2019 году добыча нефти в стране вырастет до 11,49 млн б/с с 11,35 млн б/с в 2018 году.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЕДОБЫЧА, ПОСТАВКИ, ПРОГНОЗ


Похожие новости


ОПЕК в феврале снизила нефтедобычу на 221 тыс. б/с, выполнив сделку ОПЕК+ на 106% ОПЕК в январе снизил нефтедобычу на 800 тыс. б/с, выполнив сделку ОПЕК+ на 86% Проект устава ОПЕК+: добровольные обязательства по стабилизации рынка нефти, равные взносы, выбор председательства по алфавиту Алекперов: сокращать нефтедобычу ОПЕК+ длительное время неправильно, добыча в США скоро стабилизируется ОПЕК опубликовал точные квоты сокращений по сделке ОПЕК+ Добыча нефти ОПЕК в декабре 2018г снизилась на 751 тыс. б/с за счет Саудовской Аравии и Ирана

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]