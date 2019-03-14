ОПЕК повысила оценку роста поставок нефти из не-ОПЕК в 2018г на 20 тыс. б/с, в 2019г - на 90 тыс. б/с

Поставки нефти из стран не-ОПЕК в 2018 году выросли на 2,74 млн б/с - до 62,19 млн б/с, показатель увеличился по сравнению с предыдущей оценкой роста в 2,72 млн б/с, говорится в мартовском отчете картеля.

Повышение оценки произошло главным образом из-за более высокого производства в Канаде в четвертом квартале 2018 года. Основными драйверами роста были США, Канада, Россия, Казахстан и Катар (с 2019 года вышел из ОПЕК), в то время как Мексика, Норвегия и Вьетнам показали наибольшее снижение.

Прогноз роста поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году также был пересмотрен - примерно на 90 тыс. б/с в связи с ожидаемым ростом добычи в Канаде, а также более высоким, чем ожидалось, ростом производства в Судане. Теперь ожидается, что рост поставок из стран, не входящих в ОПЕК, в 2019 году составит 2,24 млн б/с - до 64,43 млн б/с.

Драйверами роста в 2019 году, по прогнозу ОПЕК, станут США, Бразилия, Россия, Великобритания, Австралия, Казахстан, Гана и Судан, в то время как Мексика, Норвегия, Индонезия и Вьетнам столкнутся с наибольшим снижением. "Прогноз поставок на 2019 год из стран не-ОПЕК сталкивается с большой неопределенностью, в основном в отношении существующих инфраструктурных ограничений в Северной Америке, как в штате Техас, так и в провинции Альберта (Канада)", - отмечается в отчете картеля.

Ранее ОПЕК ожидала, что США нарастят добычу нефти в 2019 году с 16,64 млн б/с в 2018 году до 18,44 млн б/с. Новый прогноз предполагает рост с 16,65 млн б/с до 18,45 млн б/с.

Прогноз по России сохраняется - предполагается, что в 2019 году добыча нефти в стране вырастет до 11,49 млн б/с с 11,35 млн б/с в 2018 году.