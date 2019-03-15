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Бизнес и законодательство 15.03.2019 14:11

Азербайджан в январе-феврале 2019 года увеличил экспорт в Россию на 6% - ГТК

Товарооборот между Азербайджаном и Россией в январе-феврале 2019 года составил $340 млн 512,08 тыс., что на 4% больше, чем в январе-феврале 2018 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК) Азербайджана.

По данным ГТК, на долю торговых операций с Россией пришлось 6,4% всего внешнеторгового оборота Азербайджана за январь-февраль.

В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в РФ составил $88 млн 735,87 тыс. (рост на 6%). В целом, на поставки в Россию пришлось 2,82% азербайджанского экспорта за январь-февраль 2019 года.

Импорт российской продукции в Азербайджан в январе-феврале составил $251 млн 776,22 тыс. (рост на 3,4%). В общем объеме импорта товаров в Азербайджан на долю поставок из России пришлось 11,63%.

Таким образом, по данным ГТК, отрицательное сальдо Азербайджана в экспортно-импортных отношениях с РФ в январе-феврале 2019 года составило $163 млн 40,35 тыс.

Товарооборот между Азербайджаном и Россией по итогам 2018 года составил $2 млрд 550 млн 906,07 тыс., что на 19,1% больше чем в 2017 году. На долю торговых операций с Россией в 2018 году пришлось 8,25% всего внешнеторгового оборота Азербайджана.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТОВАРООБОРОТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]