Европейское космическое агентство выразило желание участвовать в международном изоляционном эксперименте, моделирующем полет на Луну, SIRIUS-19, сообщил журналистам главный менеджер проекта Марк Белаковский.

"Мы получили от ЕКА письмо, в котором они выражают желание принять участие в научной программе проекта SIRIUS-19", - сказал М.Белаковский.

Во вторник смешанный экипаж приступит к четырехмесячной имитации экспедиции на Луну в рамках проекта SIRIUS.

Эксперимент пройдет в Москве на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН.

"Данный 4-месячный эксперимент имитирует перелет экипажа из шести человек до Луны с последующим облетом и поиском места приземления, приземление четырех членов экипажа для проведения операций на поверхности, пребывание на орбите Луны для приема транспортных кораблей и дистанционного управления лунным ровером для подготовки базы, последующее возвращение на Землю", - сообщал ранее М.Белаковский.

В составе основного и дублирующего экипажей: летчик-космонавт Евгений Тарелкин, Полина Кузнецова, Анастасия Степанова, Дарья Жидова, Артем Князев, Дмитрий Глухих, Стефания Федяй (все - Россия), Даниил Дубарь (Белоруссия), Рейнхолд Повилаитис (Reinhold Povilaitis) и Аллен Миркадыров (Allen Mirkadyrov).

В эксперименте принимают участие специалисты госкорпорации "Роскосмос", РКК "Энергия", ЦПК им. Гагарина, KBRwyle (США), Airbus DS (ФРГ) и других предприятий аэрокосмической отрасли более чем из 10 стран.