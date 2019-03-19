Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9288 RUR   0.0264 GBR   2.2567 TRY   0.311

Цена на нефть

    $/bbl WTI 59.09 0.57 Brent 67.54 0.38

Погода в Баку

  ночь день

Наука и образование 19.03.2019 16:52

ЕКА хочет присоединиться к научной программе имитации экспедиции на Луну, "стартующей" во вторник в Москве

Европейское космическое агентство выразило желание участвовать в международном изоляционном эксперименте, моделирующем полет на Луну, SIRIUS-19, сообщил журналистам главный менеджер проекта Марк Белаковский.

"Мы получили от ЕКА письмо, в котором они выражают желание принять участие в научной программе проекта SIRIUS-19", - сказал М.Белаковский.

Во вторник смешанный экипаж приступит к четырехмесячной имитации экспедиции на Луну в рамках проекта SIRIUS.

Эксперимент пройдет в Москве на базе Наземного экспериментального комплекса ИМБП РАН.

"Данный 4-месячный эксперимент имитирует перелет экипажа из шести человек до Луны с последующим облетом и поиском места приземления, приземление четырех членов экипажа для проведения операций на поверхности, пребывание на орбите Луны для приема транспортных кораблей и дистанционного управления лунным ровером для подготовки базы, последующее возвращение на Землю", - сообщал ранее М.Белаковский.

В составе основного и дублирующего экипажей: летчик-космонавт Евгений Тарелкин, Полина Кузнецова, Анастасия Степанова, Дарья Жидова, Артем Князев, Дмитрий Глухих, Стефания Федяй (все - Россия), Даниил Дубарь (Белоруссия), Рейнхолд Повилаитис (Reinhold Povilaitis) и Аллен Миркадыров (Allen Mirkadyrov).

В эксперименте принимают участие специалисты госкорпорации "Роскосмос", РКК "Энергия", ЦПК им. Гагарина, KBRwyle (США), Airbus DS (ФРГ) и других предприятий аэрокосмической отрасли более чем из 10 стран.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, КОСМОС, ЭКСПЕРИМЕНТ


Похожие новости


Последние 50 км "Северного потока 2" могут быть отданы специально созданной компании - FT Помпео: США не хотят, чтобы европейские союзники зависели от российского газа Газпром надеется на рост спроса на российский газ в Европе в среднесрочной перспективе Миллер надеется, что "Северный поток 2" не повторит судьбу остановленного Брюсселем "Южного потока" Газпром: ЕС может почти полностью заместить газ из РФ СПГ, но не делает этого Газпром направил ЕК свои предложения по достижению климатических целей до 2050 года

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]