Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане на 2019г составит 776,5 тыс. баррелей - Минэнерго

Среднесуточная добыча нефти в Азербайджане в 2019 году составит 776,5 тыс. баррелей в сутки, сообщила агентству «Интерфакс-Азербайджан» советники министра энергетики, глава пресс-службы Минэнерго Замина Алиева.

«Суточная добыча нефти в Азербайджане на текущий год планируется на уровне 776,5 тыс. баррелей. В целом, в этом году ожидается небольшое снижение нефтедобычи (по сравнению с 2018г – ИФ) в стране ввиду запланированной остановки на ремонтно-профилактические работы двух платформ на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли», - отметила З.Алиева.

По ее словам, согласно утвержденному топливно-энергетическому балансу, в 2019 году добыча нефти в стране прогнозируется в объеме 37 млн 989,8 тыс. тонн.

По данным Госкомстата, добыча нефти в Азербайджане в 2018 году составила 38,758 млн тонн. Таким образом, в 2019 году спад добычи по сравнению с 2018 годом составит 2%.

Ранее со ссылкой на вице-президента BP по внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияра Асланбейли сообщалось, что во II-ом квартале на профилактику планируется приостановить платформу «Центральный Азери», в четвертом квартале – «Западный Чираг». На время проведения профилактики добыча нефти с указанных платформ будет остановлена.

По данным Минэнерго, среднесуточный объем добычи нефти в Азербайджане в 2018 году составлял 792,6 тыс. баррелей, в 2017 году - 781,9 тыс. б/с.

По новому соглашению ОПЕК+, подписанному 7 декабря 2018 года, страны картеля в I-ом полугодии 2019 года обязались сократить добычу на 800 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 400 тыс. б/с. В рамках этого соглашения Азербайджан взял на себя обязательства по сокращению добычу нефти на 20 тыс. баррелей в сутки по отношению к показателю сентября 2018 года - до 776 тыс. баррелей.

Н.Аббасова