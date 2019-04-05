ЕС по-прежнему верен своим обязательствам по СВПД - представитель Могерини

В Евросоюзе в очередной раз подтвердили верность своей политике поддержки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
"Европейский союз остается привержен реализации ядерного соглашения с Ираном. Речь идет об уважении заключенных международных договоренностей. Речь идет об интересах международной безопасности", - заявила в пятницу на брифинге в Брюсселе Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.
"Союз продолжит играть в этом деле конструктивную роль и обеспечивать выполнение принятых обязательств", - заверила она в ответ на вопрос о высказываниях министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа о том, что участвующие в СВПД западные державы якобы начинают уступать давлению США и переключать свое внимание больше на иранскую ракетную программу, чем на реализацию ядерного соглашения.
По словам М.Коцьянчич, европейские участники СВПД выполняют свои обязательства в соответствии с договоренностями.
Она отметила, что, помимо ядерного соглашения, ЕС обсуждает с Тегераном и другие темы, и "Ирану, впрочем, об этом хорошо известно".
"Но что касается ядерного соглашения, наши обязательства не менялись", - подчеркнула представитель Ф.Могерини.
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