Генсек ООН говорит, что покидает Ливию в глубокой тревоге

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу после встречи с премьером Ливии Файезом Сараджем и командующим ливийской национальной армией Халифой Хафтаром заявил, что покидает страну глубоко обеспокоенным.

"Я покидаю Ливию с тяжелым сердцем, я глубоко обеспокоен. Я все еще надеюсь, что возможно избежать кровавой борьбы за Триполи", - написал А.Гутерриш в твиттере.

"ООН продолжает придерживаться идеи политического урегулирования, и, что бы ни произошло, ООН будет поддерживать ливийский народ", - добавил генсек ООН.

Между тем телеканал "Франс-24" сообщает, что ранее в пятницу А.Гутерриш провел с командующим ливийской национальной армией Х.Хафтаром встречу в Бенгази - городе, занятым его силами.

Телеканал отмечает, что эта встреча стала попыткой генсека ООН предотвратить возобновление гражданской войны в Ливии.

Других подробностей переговоров в Бенгази "Франс-24" не приводит.

Политический кризис в Ливии продолжается с 2011 года - после гибели Муамара Каддафи.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Ф.Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром, который накануне объявил о начале наступления на Триполи.