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Генсек ООН говорит, что покидает Ливию в глубокой тревоге

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в пятницу после встречи с премьером Ливии Файезом Сараджем и командующим ливийской национальной армией Халифой Хафтаром заявил, что покидает страну глубоко обеспокоенным.

"Я покидаю Ливию с тяжелым сердцем, я глубоко обеспокоен. Я все еще надеюсь, что возможно избежать кровавой борьбы за Триполи", - написал А.Гутерриш в твиттере.

"ООН продолжает придерживаться идеи политического урегулирования, и, что бы ни произошло, ООН будет поддерживать ливийский народ", - добавил генсек ООН.

Между тем телеканал "Франс-24" сообщает, что ранее в пятницу А.Гутерриш провел с командующим ливийской национальной армией Х.Хафтаром встречу в Бенгази - городе, занятым его силами.

Телеканал отмечает, что эта встреча стала попыткой генсека ООН предотвратить возобновление гражданской войны в Ливии.

Других подробностей переговоров в Бенгази "Франс-24" не приводит.

Политический кризис в Ливии продолжается с 2011 года - после гибели Муамара Каддафи.

В настоящее время в Ливии сохраняется двоевластие: на востоке страны, в городе Тобрук, находится парламент, а на западе, в столице Триполи, базируется сформированное при поддержке ООН и признанное международным сообществом правительство национального согласия под руководством Ф.Сараджа.

Власти на востоке страны действуют независимо от Триполи, опираясь на национальную армию во главе с маршалом Х.Хафтаром, который накануне объявил о начале наступления на Триполи.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, ЛИВИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]