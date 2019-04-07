Информация об американской "сделке века" по урегулированию палестино-израильского конфликта вызывает большую обеспокоенность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас, конечно же, вызывает большую тревогу нелегитимный и дестабилизирующий характер решений США по Иерусалиму, по Голанским высотам, равно как и контрпродуктивность попыток американских коллег келейно изобретать некую "сделку века", о которой только и говорят, но которую никто никогда не видел", - сказал С.Лавров по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом Сафади.
"Просачивающиеся оценки о том, что это за сделка, вызывают самую глубокую озабоченность", - добавил он.
Со своей стороны глава МИД Иордании Айман ас-Сафади подчеркнул, что в Аммане также не знают подробностей и деталей так называемой сделки века.
Он отметил, что в Иордании надеются, что эта сделка "не приведёт к дальнейшей эскалации" ситуации в регионе.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 25 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Армении заявил о важности содействия ООН усилиям Минской группы в карабахском урегулировании
Учения ВС Азербайджана нацелены на проведение широкомасштабных наступательных операций – министр обороны
Кабмин Азербайджана утвердил временные ставки таможенных пошлин на экспорт картофеля, капусты и лука с целью снизить внутренние цены на данную продукцию
Fitch подтверждает рейтинг "Нафтогаза" "B-"
Societe Generale планирует сокращение 700 рабочих мест в Париже - СМИ
Самолеты A-380 и Falcon опасно сблизились над Москвой
Около часа потребовалось для восстановления движения по "красной" ветке московского метро после возгорания кабеля
ГААД получит более 4 млн манатов на строительство автодороги в центральной части Азербайджана
ГААД получит 8,5 млн манатов на строительство автодороги на западе Азербайджана
ГААД получит 2,8 млн манатов на строительство автодороги на Абшероне
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку пройдет XII чемпионат Азербайджана по «Что? Где? Когда?»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»