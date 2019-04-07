Информация об американской "сделке века" по урегулированию палестино-израильского конфликта вызывает большую обеспокоенность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас, конечно же, вызывает большую тревогу нелегитимный и дестабилизирующий характер решений США по Иерусалиму, по Голанским высотам, равно как и контрпродуктивность попыток американских коллег келейно изобретать некую "сделку века", о которой только и говорят, но которую никто никогда не видел", - сказал С.Лавров по итогам переговоров с иорданским коллегой Айманом Сафади.

"Просачивающиеся оценки о том, что это за сделка, вызывают самую глубокую озабоченность", - добавил он.

Со своей стороны глава МИД Иордании Айман ас-Сафади подчеркнул, что в Аммане также не знают подробностей и деталей так называемой сделки века.

Он отметил, что в Иордании надеются, что эта сделка "не приведёт к дальнейшей эскалации" ситуации в регионе.