Президент Франции попросил иранского коллегу не нагнетать напряженность в регионе

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонной беседе с президентом Ирана Хасаном Рухани призвал не нагнетать напряженность и избегать действий по дестабилизации ситуации в регионе.
Э.Макрон обратился к Х.Рухани с просьбой "избегать любой эскалации напряженности или же дестабилизации обстановки в регионе", сообщил офис французского президента.
Накануне президент США Дональд Трамп объявил о решении внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.
В ответ Х.Рухани заявил, что настоящим лидером мирового терроризма являются Соединенные Штаты.
"Кто Вы такой, чтобы наклеивать ярлыки на революционную структуру?" - задал вопрос президент Ирана в эфире государственного телевидения.
Он подчеркнул: "Вы стремитесь использовать террористические группы в качестве средства против народов региона..., Вы и есть лидер мирового терроризма".
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