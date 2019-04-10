Президент Франции попросил иранского коллегу не нагнетать напряженность в регионе

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонной беседе с президентом Ирана Хасаном Рухани призвал не нагнетать напряженность и избегать действий по дестабилизации ситуации в регионе.

Э.Макрон обратился к Х.Рухани с просьбой "избегать любой эскалации напряженности или же дестабилизации обстановки в регионе", сообщил офис французского президента.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о решении внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

В ответ Х.Рухани заявил, что настоящим лидером мирового терроризма являются Соединенные Штаты.

"Кто Вы такой, чтобы наклеивать ярлыки на революционную структуру?" - задал вопрос президент Ирана в эфире государственного телевидения.

Он подчеркнул: "Вы стремитесь использовать террористические группы в качестве средства против народов региона..., Вы и есть лидер мирового терроризма".