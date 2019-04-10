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Дальнее зарубежье 10.04.2019 10:33

Президент Франции попросил иранского коллегу не нагнетать напряженность в регионе

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонной беседе с президентом Ирана Хасаном Рухани призвал не нагнетать напряженность и избегать действий по дестабилизации ситуации в регионе.

Э.Макрон обратился к Х.Рухани с просьбой "избегать любой эскалации напряженности или же дестабилизации обстановки в регионе", сообщил офис французского президента.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о решении внести Корпус стражей исламской революции (КСИР) в список террористических организаций.

В ответ Х.Рухани заявил, что настоящим лидером мирового терроризма являются Соединенные Штаты.

"Кто Вы такой, чтобы наклеивать ярлыки на революционную структуру?" - задал вопрос президент Ирана в эфире государственного телевидения.

Он подчеркнул: "Вы стремитесь использовать террористические группы в качестве средства против народов региона..., Вы и есть лидер мирового терроризма".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ИРАН, ОБРАЩЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]