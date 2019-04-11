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Дальнее зарубежье 11.04.2019 13:22

Макрон подписал закон, ужесточающий регулирование акций протеста

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон по борьбе с хулиганством, который ужесточает регулирование акций протестов со стороны органов власти, передают в четверг французские СМИ.

Этот закон был принят на фоне протестов французского движения "желтые жилеты".

В частности, закон расширяет полномочия полиции, а также разрешает местным властям не допускать к протестам отдельных граждан, которые ранее были признаны инициаторами беспорядков.

Глава МВД страны Кристоф Кастанер в свою очередь заявил, что закон будет защищать Францию от насилия и опасности.

"Это текст, который защищает наши госструктуры и наши права и свободы", - написал К.Кастанер в Twitter.

Законопроект был одобрен Национальным собранием Франции (нижняя палата парламента) в начале февраля. Тогда законопроект поддержали 387 депутатов, но 92 парламентария выступили против.

Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.

"Желтые жилеты" продолжают проводить акции протеста по субботам. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЗАКОН, ПРОТЕСТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]