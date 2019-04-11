Макрон подписал закон, ужесточающий регулирование акций протеста

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал закон по борьбе с хулиганством, который ужесточает регулирование акций протестов со стороны органов власти, передают в четверг французские СМИ.
Этот закон был принят на фоне протестов французского движения "желтые жилеты".
В частности, закон расширяет полномочия полиции, а также разрешает местным властям не допускать к протестам отдельных граждан, которые ранее были признаны инициаторами беспорядков.
Глава МВД страны Кристоф Кастанер в свою очередь заявил, что закон будет защищать Францию от насилия и опасности.
"Это текст, который защищает наши госструктуры и наши права и свободы", - написал К.Кастанер в Twitter.
Законопроект был одобрен Национальным собранием Франции (нижняя палата парламента) в начале февраля. Тогда законопроект поддержали 387 депутатов, но 92 парламентария выступили против.
Масштабные акции французского движения "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре прошлого года в знак протеста против повышения цен на топливо и переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией.
"Желтые жилеты" продолжают проводить акции протеста по субботам. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.
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