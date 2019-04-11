Песков о словах Лукашенко: РФ с пониманием относится к эмоциям, но является сторонником тональности, соответствующей союзническим отношениям

Россия с пониманием относится в эмоциональным заявлениям главы Белоруссии Александра Лукашенко, но является сторонником тональности, более соответствующей союзническому характеру отношений двух стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно, мы сторонники тональности, которая лучше соответствует союзническому характеру наших отношений. Хотя мы порой и с пониманием относимся к эмоциональным репликам, именно так же исходя из особого, близкого и дружественного характера двусторонних отношений", - сказал Д.Песков, комментируя заявление А.Лукашенко.
Ранее в четверг президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил вице-премьеру Игорю Ляшенко поставить на ремонт нефтепроводы в случае необходимости, так как в России "обнаглели".
"Если нужно поставить на ремонт нефтепроводы и нефтепродуктопроводы, которые идут через Беларусь, - ставьте и ремонтируйте. Потому что то добро, которое мы делаем для Российской Федерации, оно нам оборачивается постоянно злом. Там уже обнаглели до такой степени, что начинают нам выкручивать руки", - заявил А.Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.
Поручение президента стало реакцией на "некоторые действия российских партнеров", которые А.Лукашенко сравнил с санкциями.
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