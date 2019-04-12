Индийский премьер благодарит Путина и Россию за присвоение ордена Андрея Первозванного

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в пятницу выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за присвоение ордена Святого апостола Андрея Первозванного.

"Я благодарен за то, что получил эту престижную награду. Я благодарю президента РФ В.Путина и народ России. Основы взаимоотношений между Индией и Россией глубинны, а будущее нашего партнерства - светлое", - написал Н.Моди в Twitter.

"Президент РФ Путин остается источником великой силы для отношений между Индией и России. Под его дальновидным руководством двустороннее и многостороннее сотрудничество между нашими нациями достигло новых высот", - подчеркнул он.

Ранее в пятницу президент России В.Путин наградил Н.Моди орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Соответствующий указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, индийский премьер был награжден "за выдающиеся заслуги в развитии особо привилегированного стратегического партнерства между РФ и Индией и дружественных связей между российским и индийским народами".