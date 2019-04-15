Базовая ставка в США может остаться на текущем уровне и осенью 2020 г. - глава ФРБ Чикаго

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс не исключает сохранения базовой процентной ставки на текущем уровне в течение большей части 2020 года в условиях слабой инфляции.
"Я могу представить, что ставка останется на прежнем уровне и осенью 2020 года. Это помогло бы поддержать инфляционные ожидания и удостовериться, что инфляция является устойчивой", - заявил Ч.Эванс в интервью CNBC.
"Я полагаю, что инфляция несколько ниже того уровня, который я хотел бы видеть", - отметил Ч.Эванс, добавив, что был удивлен слабостью инфляции в четвертом квартале 2018 года, поскольку ожидал некоторого увеличения ценового давления.
Темпы роста потребительских цен в США достигли 2,9% в июне и июле 2018 года, после чего начали ослабляться и опустились до 1,9% в декабре. В первом квартале инфляция в США оставалась ниже целевого показателя Федрезерва, составляющего 2%.
"Я полагал, что инфляция будет стабильной, не ниже 2% на постоянной основе, и может быть даже чуть выше. В связи с этим я считал возможным подъем базовой процентной ставки еще один-два раза", - отметил Ч.Эванс.
Ч.Эванс входит в число голосующих членов Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) в 2019 году, и на мартовском заседании он присоединился к своим коллегам, проголосовавшим за сохранение ставки на прежнем уровне.
По итогам заседания 19-20 марта FOMC сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне 2,25-2,5%. При этом "точечные графики" (dot plots) показали, что руководители Федрезерва более не ожидают увеличения процентных ставок в 2019 году и планируют поднять стоимость кредитования в 2020 году всего один раз. В декабре dot plots предполагали, что в 2019 году повышений будет два, в 2020 году - одно.
В ответ на вопрос, является ли низкая инфляция причиной для снижения базовой ставки, Ч.Эванс сказал, что низкая инфляция является доводом против преждевременного ужесточения политики, против преждевременного перехода к политике ужесточения.
Он полагает, что лишь "негативный шок" может стать причиной для смягчения политики Федрезервом в данный момент.
Согласно прогнозу Ч.Эванса, экономический подъем в США в этом году составит 1,75-2%.
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