Глава МИД Великобритании приветствует снятие обвинений с журналиста Голунова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в среду приветствовал решение о снятии обвинений с российского журналиста Ивана Голунова.
"Совершенно правильно, что обвинения с российского журналиста-расследователя Ивана Голунова из "Медузы" были сняты. Журналисты никогда не должны сталкиваться с запугиванием за то, что они делают свою работу. Так здорово видеть сильную поддержку Голунову от российского общества", - написал Хант в своем твиттере.
Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Голунов 6 июня был задержан полицейскими на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотические средства.
Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере", 8 июня Никулинский суд Москвы избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.
Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.
В минувший вторник глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил журналистам, что Голунов будет освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью. В этот же день Голунов вышел на свободу.
В свою очередь в Следственном комитете РФ заявили, что намерены выяснить все обстоятельства уголовного преследования журналиста. Там отметили, что при наличии оснований по результатам проверки будет принято дальнейшее процессуальное решение.
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