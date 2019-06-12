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Дальнее зарубежье 12.06.2019 16:34

Глава МИД Великобритании приветствует снятие обвинений с журналиста Голунова

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в среду приветствовал решение о снятии обвинений с российского журналиста Ивана Голунова.

"Совершенно правильно, что обвинения с российского журналиста-расследователя Ивана Голунова из "Медузы" были сняты. Журналисты никогда не должны сталкиваться с запугиванием за то, что они делают свою работу. Так здорово видеть сильную поддержку Голунову от российского общества", - написал Хант в своем твиттере.

Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Голунов 6 июня был задержан полицейскими на Цветном бульваре. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре, а позднее при обыске в квартире Голунова были изъяты наркотические средства.

Ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере", 8 июня Никулинский суд Москвы избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест сроком до 7 августа.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями о похоронном бизнесе, по поводу которых получал угрозы.

В минувший вторник глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил журналистам, что Голунов будет освобожден из-под ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью. В этот же день Голунов вышел на свободу.

В свою очередь в Следственном комитете РФ заявили, что намерены выяснить все обстоятельства уголовного преследования журналиста. Там отметили, что при наличии оснований по результатам проверки будет принято дальнейшее процессуальное решение.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, РОССИЯ, ГОЛУНОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]