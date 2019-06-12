Три человека погибли и трое пострадали в ДТП в Дагестане

Три человека, включая ребенка, стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в среду в Дагестане, еще три человека травмированы, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального МВД.

"ДТП произошло сегодня утром в Бабаюртовском районе. Женщина на автомобиле "Приора" нарушила правила дорожного движения и столкнулась с автомобилем КАМАЗ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП погибли две женщины и ребенок. Еще три человека - женщина и двое детей, - госпитализированы.

Проводится проверка.