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Регион 12.06.2019 15:04

Три человека погибли и трое пострадали в ДТП в Дагестане

Три человека, включая ребенка, стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в среду в Дагестане, еще три человека травмированы, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе регионального МВД.

"ДТП произошло сегодня утром в Бабаюртовском районе. Женщина на автомобиле "Приора" нарушила правила дорожного движения и столкнулась с автомобилем КАМАЗ", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП погибли две женщины и ребенок. Еще три человека - женщина и двое детей, - госпитализированы.

Проводится проверка.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ДТП, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]