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СНГ 12.06.2019 16:57

Путин: повышение качества жизни россиян - долг и ответственность власти

Президент РФ Владимир Путин призвал с полной отдачей работать над повышением качества жизни и благополучия россиян.

"Повышение качества жизни, благополучия граждан - наша главная общая задача и цель. Мы должны работать для ее достижения с полной отдачей и добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый гражданин России", - сказал он, выступая на торжественном приеме, посвященном Дню России.

"Это - наш долг и ответственность перед людьми и страной, перед нашей великой Россией, которую мы любим всем сердцем", - продолжил глава государства.

Он также отметил, что Россия после сложных периодов в своей истории всегда возрождалась и крепла.

"Воспринимаем Россию во всей ее мощи, воспринимаем ее тысячелетнюю историю развития, осознаем, что на этом пути было немало переломных судьбоносных, трудных этапов", - сказал президент.

В качестве примера он привел кардинальные преобразования 90-х годов.

"Мы хорошо помним это сложное время, тогда менялось все: экономический уклад, общественные и просто человеческие отношения. Эти неизбежные, назревшие перемены во многом стали испытанием для людей", - сказал президент.

Вместе с тем он отметил, что россияне смогли справиться с этими сложностями и за короткий срок создали правовой и экономический фундамент современной России, обеспечили прочность ее суверенитета и демократического устройства, сохранили мир и согласие между народами многонациональной страны.

"Так было всегда в нашей истории. Отечество возрождалось и крепло, благодаря солидарности и самоотверженному труду миллионов людей", - добавил Путин.

По его словам, в настоящее время верность ценностям единства, высокая гражданственность и патриотизм определяют силу и жизнеспособность России.

В конце своего выступления президент предложил поднять тост за свободную, сильную и процветающую Россию, а также за благополучие ее граждан.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПУТИН, ПРИЕМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]