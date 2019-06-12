Путин: повышение качества жизни россиян - долг и ответственность власти

Президент РФ Владимир Путин призвал с полной отдачей работать над повышением качества жизни и благополучия россиян.

"Повышение качества жизни, благополучия граждан - наша главная общая задача и цель. Мы должны работать для ее достижения с полной отдачей и добиться таких результатов, чтобы их почувствовал каждый гражданин России", - сказал он, выступая на торжественном приеме, посвященном Дню России.

"Это - наш долг и ответственность перед людьми и страной, перед нашей великой Россией, которую мы любим всем сердцем", - продолжил глава государства.

Он также отметил, что Россия после сложных периодов в своей истории всегда возрождалась и крепла.

"Воспринимаем Россию во всей ее мощи, воспринимаем ее тысячелетнюю историю развития, осознаем, что на этом пути было немало переломных судьбоносных, трудных этапов", - сказал президент.

В качестве примера он привел кардинальные преобразования 90-х годов.

"Мы хорошо помним это сложное время, тогда менялось все: экономический уклад, общественные и просто человеческие отношения. Эти неизбежные, назревшие перемены во многом стали испытанием для людей", - сказал президент.

Вместе с тем он отметил, что россияне смогли справиться с этими сложностями и за короткий срок создали правовой и экономический фундамент современной России, обеспечили прочность ее суверенитета и демократического устройства, сохранили мир и согласие между народами многонациональной страны.

"Так было всегда в нашей истории. Отечество возрождалось и крепло, благодаря солидарности и самоотверженному труду миллионов людей", - добавил Путин.

По его словам, в настоящее время верность ценностям единства, высокая гражданственность и патриотизм определяют силу и жизнеспособность России.

В конце своего выступления президент предложил поднять тост за свободную, сильную и процветающую Россию, а также за благополучие ее граждан.