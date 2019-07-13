Хант выступил за свободу СМИ на фоне расследования утечки секретных депеш из британского посольства в США

Глава МИД Великобритании Джереми Хант, комментируя расследование утечки конфиденциальных депеш экс-посла Британии в США Кима Даррока, заявил о необходимости защищать свободу СМИ.
В то же время министр уточнил, что виновные в данной утечке информации должны быть привлечены к ответственности.
"Эти утечки навредили отношениям Соединенного Королевства и США, стоили верному послу его поста, так что человек, ответственный за это, должен понести ответственность. Однако я целиком и полностью защищаю право прессы публиковать эти утечки в том случае, если она их получит и посчитает представляющими общественный интерес - это их работа", - написал Хант на странице в Twitter.
Посол Великобритании в Вашингтоне Ким Даррок принял решение уйти в отставку ранее на этой неделе из-за скандала вокруг утечки документов, в которых он нелестно отзывался о президенте США Дональде Трампе.
Ранее Скотланд-Ярд в рамках закона о государственной тайне начал расследование по делу об утечке дипломатических сообщений бывшего посла Великобритании в США.
Накануне шеф контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Басу предупредил британские СМИ о возможной ответственности за публикацию секретных документов, попавших в распоряжение СМИ вследствие утечки данных. При этом Басу предупредил, что последствием подобных действий может стать уголовное преследование.
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