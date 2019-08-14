США не планируют размещать РСМД в Европе - посол в РФ

Никаких планов по размещению американских ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе пока нет, заявил посол США в Москве Джон Хантсман.
"На эту тему было много досужих домыслов, но я ничего определенного не слышал. Кстати, на встречах с руководством России эта тема не обсуждалась. Всегда есть угроза, и всегда виноваты Соединенные Штаты", - сказал Хантсман в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
"Но ответ, данный нашим новым министром обороны не далее, если я не ошибаюсь, чем на этой неделе, состоял в том, что даже если системы этого класса оружия и потребуются, то скорее всего они будут размещены на первой цепи островов в Азиатско-тихоокеанском регионе, а не в Европе", - добавил он.
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