Япония в июне стала крупнейшим держателем US Treasuries, РФ сократила инвестиции

Япония впервые за два года вышла на первое место по объему инвестиций в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries), обогнав в июне Китай, тогда как Россия продолжила сокращать свои инвестиции в госдолг США.
Как показывают данные американского Минфина, Россия в июне снизила вложения в US Treasuries на $1,18 млрд, до $10,848 млрд по сравнению с $12,024 млрд месяцем ранее.
Инвестиции в долгосрочные бумаги составляли на конец июня $5,296 млрд, показатель практически не изменился за месяц. Тем временем вложения в краткосрочные UST сократились примерно на $1,22 млрд. Ситуация, при которых объем вложений в краткосрочные бонды превышает инвестиции в долгосрочные бумаги, нехарактерна для данных американского Минфина как по РФ, так и для большинства других стран мира.
Россия начала резко снижать вложения в американские гособлигации в апреле прошлого года, когда на фоне жестких антироссийских санкций инвестиции РФ в US Treasuries упали почти вдвое - с $96,1 млрд до $48,7 млрд. В мае показатель рухнул более чем в три раза, до $14,9 млрд, после чего Россия покинула список из 33 стран, являющихся крупнейшими держателями американского госдолга. При этом еще в 2013 году инвестиции РФ в US Treasuries превышали $150 млрд.
Япония существенно нарастила свой портфель американских долговых обязательств - почти на $22 млрд, до $1,122 трлн. Китай, в свою очередь, увеличил вложения впервые с февраля, но всего на $2,38 млрд, до $1,112 трлн. Таким образом, Япония стала крупнейшим в мире держателем американского госдолга впервые с мая 2017 года.
Третью строчку на конец июня занимала Великобритания ($341,1 млрд), четвертую - Бразилия ($311,7 млрд), пятую - Ирландия ($262,1 млрд). В топ-10 держателей US Treasuries также входят Швейцария, Люксембург, Каймановы острова, Гонконг и Бельгия.
Общий объем вложений нерезидентов в US Treasuries в июне увеличился на $97,2 млрд, до $6 трлн 636,3 млрд. Из этой суммы более $4,141 трлн принадлежали правительствам или центробанкам иностранных государств.
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