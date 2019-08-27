Путин угостил Эрдогана вологодским мороженым

Президент России Владимир Путин угостил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана российским мороженым.
Лидеры после осмотра экспозиций подошли к палатке со знаменитым российским лакомством, которое полюбилось многим мировым политикам. Для Путина покупать мороженое на МАКСе уже своего рода традиция. Но в этот раз он решил угостить своего турецкого коллегу.
Подойдя к лотку российский президент поинтересовался имеющимся ассортиментом. "Выбор большой: мороженое в стаканчике, в рожке, стаканчик шоколадный, сливочный, фисташковое, - перечислила продавец. - Есть вологодское ванильное". Переводчик начал торопливо переводить Эрдогану. Путин меж тем склонился над прилавком, выбирая. "Вологодское давайте", - сказал он и протянул мороженое своему визави. "А мне вот это", - показал президент в сторону корзинки с мороженым "Коровка из Кореновки". "Шоколадное или сливочное?" - переспросила девушка. "Давайте и то, и другое", - засмеялся Путин.
Девушка быстро подсчитала общую сумму покупки - 210 рублей. Путин вынул из кармана пачку банкнот, где были пятитысячные, тысячные купюры и "двухсотрублевка" с изображением Крыма. Он протянул 5 тыс. мороженщице. "Сдачу министру отдайте, - кивнул он в сторону главы Минпромторга Дениса Мантурова. - Это ему на развитие авиации". "Спасибо за щедрость", - засмеялся министр.
Эрдоган распечатал мороженое и тут же попробовал, Путин тоже надкусил шоколадное мороженое. "А знаете, дайте нам еще. Всех угостим", - вернулся российский лидер к мороженщице. Члены обеих делегаций стали поспешно выбирать из имеющегося ассортимента.
Уже после того, как Путин с Эрдоганом направились в сторону шале, где у них пройдет встреча тет-а-тет, к холодильнику с мороженым подошел министр обороны Сергей Шойгу, который тоже решил съесть мороженое. Через несколько минут компанию ему составил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "Мороженое есть еще?" - спросил он. "Еще осталось", - тут же сообщила девушка. "Тогда давайте мне радужное, - выбрал Рогозин один из сортов "Чистой линии" и обращаясь к журналистам заметил. - У нас операция (по стыковке корабля "Прогресс" к МКС) прошла успешно". И улыбаясь, взяв три стаканчика, глава Роскосмоса удалился в сторону своего павильона.
Уже стало традицией, что во время посещения МАКСа Путин пробует мороженое и угощает им сопровождающих лиц. Так было и в 2011 году, и два года назад, когда президенту пришлось заплатить за лакомство тысячу рублей за неимением более мелких купюр. На сдачу Путин попросил раздать пломбир всем членам делегации.
Теперь тележка с мороженым - неизменный атрибут авиакосмического салона.
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