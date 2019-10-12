Министр обороны Азербайджана дал указание пресекать попытки проведения ВС Армении фортификационных работ на оккупированных территориях

На Центральном командном пункте под руководством министра обороны Закира Гасанова в субботу состоялось служебное совещание с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, командиров воинских объединений, к которому посредством видеосвязи также были привлечены командиры и другие должностные лица соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве.
Выступая на совещании, министр особо подчеркнул, что слова президета Ильхама Алиева о том, что «Карабах является исторической, исконной азербайджанской землей. Так что Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак», высказанные на пленарной сессии XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, ставят новые задачи перед азербайджанской армией.
"Эти задачи заключаются в повышении боеспособности азербайджанской армии, в частности её передовых подразделений, оснащении их более современным и мощным вооружением и военной техникой, повышении уровня боевой и морально-психологической подготовки личного состава, проведении учений и мероприятий, направленных на освобождение оккупированных земель, в усиленном порядке и решении ряда других важных вопросов в этом направлении", - заявил Гасанов.
Анализируя оперативную ситуацию, сложившуюся в последнее время на линии фронта, Гасанов приказал принять адекватные меры для жесткого пресечения попыток проведения подразделениями вооруженных сил Армении инженерно-фортификационных работ на оккупированных территориях Азербайджана с целью укрепления своих позиций, а также деятельность снайперов и беспилотных летательных аппаратов противника.
Министр обороны дал указания должностным лицам в связи с проведением надлежащим образом и своевременным завершением во всех воинских частях и подразделениях процесса перевода вооружения, военной и специальной техники на зимний режим эксплуатации, всесторонним обеспечением подразделений, дислоцированных в горной местности, уделением особого внимания укреплению здоровья военнослужащих, а также проведением в организованном порядке процесса принятия молодых солдат, призванных на военную службу.
Гасанов также обратил внимание на повышение плодотворности учений, практических занятий, полевых выходов с целью сохранения боеготовности на высоком уровне. Высоко оценив работы, проводимые в сфере ремонта дорог, ведущих к боевым постам, расположенным в сложных и горных условиях, а также строительства новых дорог, Министр подчеркнул важность продолжения этих работ.
По завершении совещания министр дал соответствующие указания в связи с подготовительными и организационными работами для проведения на высоком уровне очередного заседания Совета министров обороны СНГ, которое пройдет в Баку в конце октября.
А. Мамедов
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