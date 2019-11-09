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Дальнее зарубежье 09.11.2019 09:22

Бесплодный диалог с США Пхеньян не интересует - представитель МИД КНДР

Пхеньян не заинтересован в диалоге с США, если он не принесет результатов, заявил президент Института американских исследований, глава департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су

"Если возникнет конструктивный элемент, если появятся конструктивные сигналы, мы всегда готовы к встрече в любой момент, но если встреча призвана просто еще раз поговорить, если мы не можем рассчитывать на ощутимые результаты, то мы не заинтересованы в том, чтобы просто говорить", - сказал Чо Чхоль Су, выступая в пятницу на Московской конференции по нераспространению.

Он подчеркнул, что КНДР "по-прежнему настроена на решение проблем через диалог, через переговоры", но самое важное заключается в том, что "нужны результаты".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КНДР, США, ДИАЛОГ, ИНТЕРЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]