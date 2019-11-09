Бесплодный диалог с США Пхеньян не интересует - представитель МИД КНДР

Пхеньян не заинтересован в диалоге с США, если он не принесет результатов, заявил президент Института американских исследований, глава департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су
"Если возникнет конструктивный элемент, если появятся конструктивные сигналы, мы всегда готовы к встрече в любой момент, но если встреча призвана просто еще раз поговорить, если мы не можем рассчитывать на ощутимые результаты, то мы не заинтересованы в том, чтобы просто говорить", - сказал Чо Чхоль Су, выступая в пятницу на Московской конференции по нераспространению.
Он подчеркнул, что КНДР "по-прежнему настроена на решение проблем через диалог, через переговоры", но самое важное заключается в том, что "нужны результаты".
В Харькове открылся культурный центр Азербайджана
Глава МИД Азербайджана принял копии верительных грамот нового посла Иордании в Баку
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 21 раз – Минобороны
Украина в январе-октябре снизила транзит нефти в Европу на 4,3%
Число действующих нефтегазовых установок в мире в октябре упало 3-й месяц - Baker Hughes
Зубков: "Газпром газомоторное топливо" и "Газпром СПГ технологии" объединятся
Расходы на онлайн-шопинг в праздничный сезон в США могут достигнуть рекордных $143,7 млрд
Президент Алиев выделил более 19 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в центральной части Азербайджана
МВД разрабатывает эффективную систему выявления и наказания водителей-иностранцев - газета
Азерсу начнет работы по проектам улучшения систем водоснабжения и канализации в еще 5 районах
Президент Азербайджана выделил 2,25 млн манатов на улучшение водоснабжения в Нахчыване
Азерхалча получит 2 млн манатов на создание мастерской по производству ковров на западе Азербайджана
В районе иракской военной базы упали не менее 17 ракет, жертв нет
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
АтаБанк встретился с воспитанниками приюта
Банк Республика и АБА объявили победителей конкурса по теме “В общество безналичных расчетов»
Путин в среду посетит Будапешт с рабочим визитом
В Азербайджане в конце ноября пройдет международный форум в области электронной торговли
III международная конференция «Оцифровка Шелкового пути» пройдет в октябре в Баку