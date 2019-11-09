Бесплодный диалог с США Пхеньян не интересует - представитель МИД КНДР

Пхеньян не заинтересован в диалоге с США, если он не принесет результатов, заявил президент Института американских исследований, глава департамента Северной Америки МИД КНДР Чо Чхоль Су

"Если возникнет конструктивный элемент, если появятся конструктивные сигналы, мы всегда готовы к встрече в любой момент, но если встреча призвана просто еще раз поговорить, если мы не можем рассчитывать на ощутимые результаты, то мы не заинтересованы в том, чтобы просто говорить", - сказал Чо Чхоль Су, выступая в пятницу на Московской конференции по нераспространению.

Он подчеркнул, что КНДР "по-прежнему настроена на решение проблем через диалог, через переговоры", но самое важное заключается в том, что "нужны результаты".