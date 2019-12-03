Песков о теме С-400 на переговорах Путина и Эрдогана: пока конкретики нет

Военно-техническое сотрудничество России и Турции продолжается, но будет ли на встрече лидеров двух стран обсуждаться вопрос поставок второй партии зенитных ракетных систем С-400 пока не известно, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это же не связано с визитом. Постоянные контакты осуществляются между соответствующими службами. Пока никакой конкретики сказать нельзя, но как таковое военно-техническое сотрудничество имеет место и продолжается", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос "Интерфакса" - будет ли обсуждаться тема поставок второй партии С-400 на встрече Владимира Путина и Реджепа Таийпа Эрдогана.
Турция ранее уже приобрела у России четыре дивизиона ЗРК С-400. Контракт, который критикуют США, оценивается в $2,5 млрд. 23 октября глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев заявил "Интерфаксу", что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты.
ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.
После покупки Анкарой российских С-400 США исключили Турцию из программы создания F-35. В Вашингтоне считают, что Россия может использовать С-400 системы для получения информации об истребителях-бомбардировщиках пятого поколения F-35
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