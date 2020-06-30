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Регион 30.06.2020 21:36

Европа в истории с иранской ядерной сделкой показала, что не автономна от США - Зариф

Франция, ФРГ, Великобритания в истории с попытками США подорвать соглашение по иранскому атому показали, что не являются автономными в том, что касается внешней политики, заявил во вторник глава МИД Ирана Джавад Зариф.

На заседании СБ ООН он объяснил, что длительное время Иран, ожидая решительных действий Европы, воздерживался от резких мер в ответ на выход из соглашения США и на американские санкции.

"Однако реакция "тройки" европейских стран показала не наличие европейской автономии (на внешнеполитической арене - ИФ), а полное подчинение американскому давлению", - заявил Зариф.

Вместе с тем, иранский министр поблагодарил за поддержку РФ и Китай.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ЕС, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]