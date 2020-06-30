Европа в истории с иранской ядерной сделкой показала, что не автономна от США - Зариф

Франция, ФРГ, Великобритания в истории с попытками США подорвать соглашение по иранскому атому показали, что не являются автономными в том, что касается внешней политики, заявил во вторник глава МИД Ирана Джавад Зариф.

На заседании СБ ООН он объяснил, что длительное время Иран, ожидая решительных действий Европы, воздерживался от резких мер в ответ на выход из соглашения США и на американские санкции.

"Однако реакция "тройки" европейских стран показала не наличие европейской автономии (на внешнеполитической арене - ИФ), а полное подчинение американскому давлению", - заявил Зариф.

Вместе с тем, иранский министр поблагодарил за поддержку РФ и Китай.