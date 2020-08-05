Комитет по разведке Сената США во вторник проголосовал за принятие пятой заключительной части доклада о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
"Сегодня сенатский комитет по разведке проголосовал за принятие засекреченной версии последней части доклада, являющегося результатом двухпартийного расследования комитета по России", - говорится в совместном заявлении председателя комитета по разведке Марко Рубио и вице-председателя Марка Уорнера, опубликованном на сайте Сената.
"В ближайшие дни комитет будет работать над включением любых дополнительных мнений, а также работать с разведывательным сообществом над оформлением должным образом отредактированной, рассекреченной и общедоступной версии пятой части доклада," - добавили сенаторы.
В конце июля сообщалось, что пятая часть доклада сенатского комитета по разведке о предполагаемом вмешательстве России в выборы США может быть опубликована в течение нескольких недель.
Опубликованный доклад станет завершающим документом комитета, посвященном теме вмешательства РФ в американские выборы.
В предыдущих отчетах основное внимание уделялось: безопасности выборов в США; дезинформационной кампании России, которая, как утверждается, велась на платформах социальных сетей; тому, как администрация Обамы отреагировала на "российское вмешательство"; а также оценке разведывательного сообщества в январе 2017 года.
Публикация доклада завершит многолетнее расследование комитета по вопросу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.
В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа. Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.
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