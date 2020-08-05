Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0018 RUR   0.0233 GBR   2.2239 TRY   0.2438

Цена на нефть

04.08   $/bbl WTI 41.70 0.69 Brent 44.43 0.28

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 05.08.2020 10:10

Комитет Сената США одобрил последнюю часть доклада о "вмешательстве" РФ в выборы-2016

Комитет по разведке Сената США во вторник проголосовал за принятие пятой заключительной части доклада о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

"Сегодня сенатский комитет по разведке проголосовал за принятие засекреченной версии последней части доклада, являющегося результатом двухпартийного расследования комитета по России", - говорится в совместном заявлении председателя комитета по разведке Марко Рубио и вице-председателя Марка Уорнера, опубликованном на сайте Сената.

"В ближайшие дни комитет будет работать над включением любых дополнительных мнений, а также работать с разведывательным сообществом над оформлением должным образом отредактированной, рассекреченной и общедоступной версии пятой части доклада," - добавили сенаторы.

В конце июля сообщалось, что пятая часть доклада сенатского комитета по разведке о предполагаемом вмешательстве России в выборы США может быть опубликована в течение нескольких недель.

Опубликованный доклад станет завершающим документом комитета, посвященном теме вмешательства РФ в американские выборы.

В предыдущих отчетах основное внимание уделялось: безопасности выборов в США; дезинформационной кампании России, которая, как утверждается, велась на платформах социальных сетей; тому, как администрация Обамы отреагировала на "российское вмешательство"; а также оценке разведывательного сообщества в январе 2017 года.

Публикация доклада завершит многолетнее расследование комитета по вопросу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

В марте 2019 года команда спецпрокурора Роберта Мюллера завершила работу над докладом о предполагаемом вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США и передала его генпрокурору. Тот в письме Конгрессу объявил, что следователи не выявили признаков сговора между РФ и предвыборным штабом Дональда Трампа. Спецпрокурор также не стал выдвигать обвинений Трампу в препятствовании правосудию, оставив этот вопрос на усмотрение генпрокурора, который пришел к выводу, что для предъявления президенту обвинений нет достаточных оснований.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, СЕНАТ, ДОКЛАД


Похожие новости


Трамп назвал разговор с Путиным очень продуктивным Чеченцев не напугать никакими санкциями - Кадыров Путин и Трамп в ходе вчерашнего разговора не обсуждали нефтяные вопросы, речь шла о стратстабильности и контроле над вооружениями - Песков С Россией необходимо работать ради безопасности во всем мире, считает Помпео Трамп в беседе с Путиным выразил надежду на то, что гонки вооружений между КНР, РФ и США удастся избежать Путин и Трамп выразили настрой на развитие торгово-экономического взаимодействия - Кремль

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]