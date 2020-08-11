Минэнерго США понизило прогноз добычи нефти в стране в 2020г на 370 тыс. б/с

Минэнерго США понизило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 370 тыс. б/с, до 11,3 млн б/с, следует из ежемесячного отчета управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Прогноз на 2021 год повышен с 11 млн б/с до 11,1 млн б/с.

В 2019 году среднесуточная добыча нефти в США составила 12,2 млн б/с.