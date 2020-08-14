США направляют на переговоры в Вену очень представительную делегацию, рассчитывают на серьезный диалог - спецпредставитель Трампа

Делегация США на ближайших переговорах с РФ по стратегической стабильности будет крайне представительной и нацеленной на серьезный диалог, заявил в пятницу спецпредставитель американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"США направляют одну из самых представительных делегаций за все время. В нее вошли многие влиятельные генералы и адмиралы, а также - сотрудники Пентагона и министерства энергетики", - написал он в своем твиттере.

По словам Биллингсли, это показывает, "насколько серьезно мы относимся к этому мероприятию". "Мы надеемся, что Россия отнесется к этому также и проверим серьезность ее намерений", - добавил спецпредставитель.

Ранее в пятницу госдеп США сообщил, что Биллингсли 17 августа прибудет в Вену для встречи с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым по вопросам стратегической стабильности.

"Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли 17-18 августа встретится с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым по взаимно согласованным темам, которые касаются будущего контроля над ядерными вооружениями", - говорилось в сообщении госдепартамента США.

Ранее Рябков сообщил, что новый раунд консультаций России и США по вопросам стратегической стабильности пройдет в Вене 16-18 августа.

"Очередной раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоится 16-18 августа в Вене", - сказал Рябков "Интерфаксу".

Предыдущий раунд консультаций по вопросам стратстабильности состоялся 22 июня. Тогда делегации России и США во главе с Биллингсли и Рябковым обсудили в Вене перспективы контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. Кроме того, в рамках стратегического диалога 27-30 июля в Вене состоялись заседания экспертных рабочих групп по ряду актуальных вопросов, касающихся взаимодействия двух стран в сфере укрепления международной безопасности и контроля над вооружениями.