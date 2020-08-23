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Регион 23.08.2020 15:31

Скорый визит гендиректора МАГАТЭ в Иран не связан с планами США восстановить антииранские санкции - представитель Тегерана

Визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси в Тегеран, запланированный на понедельник, не имеет отношения к намерению США вернуть в полном объеме санкции против Ирана, заявил посол Ирана при МАГАТЭ Казем Гарибабади.

"Его (Гросси - ИФ) визит никак не связан с так называемым механизмом snap back, и (он приезжает - ИФ) не по воле США, а по приглашению иранской стороны", - приводит слова Гарибабади агентство "Мехр".

Он сообщил, что гендиректор МАГАТЭ будет встречаться с представителями иранских властей во вторник и в среду. По словам Гарибабади, доверию Ирана к МАГАТЭ за последние месяцы был нанесен урон, поэтому визит Гросси в Тегеран должен способствовать улучшению доверия между сторонами.

Он добавил, что Тегеран не позволит кому-либо постороннему вмешиваться в отношения Ирана и МАГАТЭ.

Гросси объявил о поездке в Тегеран накануне. Этот визит в Иран станет первым для Гросси, занявшего пост в декабре прошлого года.

В июле 2015 года была принята резолюция СБ ООН 2231, одобрившая Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, причем согласно резолюции оружейное эмбарго в отношении Ирана истекает 18 октября 2020 года.

В 2018 году президент США Дональд Трамп решил покинуть СВПД и начать восстановление санкций в отношении Ирана. В ответ Иран стал сокращать обязательства по ядерной сделке.

США также добивались в СБ ООН продления на неопределенный срок истекающего в октябре 2020 года эмбарго на закупку Ираном ряда систем вооружений. В итоге при голосовании 15 августа американский проект резолюции не набрал необходимого числа голосов и не был одобрен.

При этом Вашингтон грозился в случае, если ему не удастся добиться продления эмбарго, запустить предусмотренный СВПД так называемый механизм snap back, то есть возврата всех отмененных резолюцией 2231 санкций ООН в отношении Ирана.

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Тэги: ИРАН, МАГАТЭ, США, СВЯЗЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]