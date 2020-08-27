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Финансы 27.08.2020 13:01

Чистая прибыль банков США во II квартале рухнула на 70% - FDIC

Совокупная чистая прибыль банков США во втором квартале рухнула на 70% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC).

Чистая прибыль 5066 коммерческих банков и сберегательных учреждений страны, участвующих в системе страхования и опубликовавших отчетность, составила в апреле-июне $18,8 млрд, что на $43,7 млрд меньше объема годом ранее.

Это обусловлено неопределенностью в экономических условиях из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, что привело в том числе к увеличению резервов.

"Более низкий уровень деловой активности и потребительских расходов в сочетании с неопределенностью в отношении развития экономики и низкими процентными ставками способствовали увеличению резервов на потери по кредитам, а также снижению чистой процентной маржи, - завила председатель корпорации Елена Маквильямс. - Однако, несмотря на это, банковская отрасль сохранила высокие уровни капитала и ликвидности на конец второго квартала, что защитит от потенциальных убытков в будущем".

Чуть менее половины фининститутов (47,5%) продемонстрировали сокращение прибыли во втором квартале, отмечается в отчете FDIC. Доля убыточных банков поднялась до 5,4%.

Средняя рентабельность активов (ROA) в апреле-июне упала до 0,36% по сравнению с 1,38% за тот же период 2019 года.

Чистый процентный доход банков сократился на $7,6 млрд (на 5,4%). Снижение было отмечено по итогам третьего квартала подряд.

Средняя чистая процентная маржа (разница между доходами по активам и ставками по депозитам) опустилась до рекордного минимума - 2,81% с 3,39% годом ранее.

Суммарный объем кредитов на балансах банков за последние 12 месяцев увеличился на 6,7%, говорится в сообщении FDIC. Во втором квартале относительно предыдущих трех месяцев он вырос на $33,9 млрд (на 0,3%), в том числе кредиты торговым и промышленным предприятиям взлетели на $146,5 млрд (на 5,8%). Между тем в потребительской сфере показатель сократился на $67,1 млрд.

Число проблемных банков в США на 30 июня составляло 52 против 54 в марте, в то время как на конец прошлого года их насчитывалось 51 (минимальное количество с четвертого квартала 2006 года). Максимальный уровень в 888 подобных фининститутов был зафиксирован в первом квартале 2011 года.

Совокупный объем активов проблемных банков несколько увеличился относительно первого квартала, но остался ниже $50 млрд.

В течение прошедшего квартала в стране был создан 1 банк, 47 присоединились к другим в рамках сделок по слияниям и поглощениям, при этом было зафиксировано одно банкротство, отмечается в пресс-релизе корпорации.

Общий объем фонда страхования депозитов FDIC увеличился за второй квартал на $1,4 млрд и достиг рекордных $114,7 млрд.

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Тэги: США, БАНКИ, ПРИБЫЛЬ, КВАРТАЛ


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