Чистая прибыль банков США во II квартале рухнула на 70% - FDIC

Совокупная чистая прибыль банков США во втором квартале рухнула на 70% относительно аналогичного периода прошлого года, свидетельствуют данные Федеральной корпорации по страхованию депозитов (Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC).
Чистая прибыль 5066 коммерческих банков и сберегательных учреждений страны, участвующих в системе страхования и опубликовавших отчетность, составила в апреле-июне $18,8 млрд, что на $43,7 млрд меньше объема годом ранее.
Это обусловлено неопределенностью в экономических условиях из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, что привело в том числе к увеличению резервов.
"Более низкий уровень деловой активности и потребительских расходов в сочетании с неопределенностью в отношении развития экономики и низкими процентными ставками способствовали увеличению резервов на потери по кредитам, а также снижению чистой процентной маржи, - завила председатель корпорации Елена Маквильямс. - Однако, несмотря на это, банковская отрасль сохранила высокие уровни капитала и ликвидности на конец второго квартала, что защитит от потенциальных убытков в будущем".
Чуть менее половины фининститутов (47,5%) продемонстрировали сокращение прибыли во втором квартале, отмечается в отчете FDIC. Доля убыточных банков поднялась до 5,4%.
Средняя рентабельность активов (ROA) в апреле-июне упала до 0,36% по сравнению с 1,38% за тот же период 2019 года.
Чистый процентный доход банков сократился на $7,6 млрд (на 5,4%). Снижение было отмечено по итогам третьего квартала подряд.
Средняя чистая процентная маржа (разница между доходами по активам и ставками по депозитам) опустилась до рекордного минимума - 2,81% с 3,39% годом ранее.
Суммарный объем кредитов на балансах банков за последние 12 месяцев увеличился на 6,7%, говорится в сообщении FDIC. Во втором квартале относительно предыдущих трех месяцев он вырос на $33,9 млрд (на 0,3%), в том числе кредиты торговым и промышленным предприятиям взлетели на $146,5 млрд (на 5,8%). Между тем в потребительской сфере показатель сократился на $67,1 млрд.
Число проблемных банков в США на 30 июня составляло 52 против 54 в марте, в то время как на конец прошлого года их насчитывалось 51 (минимальное количество с четвертого квартала 2006 года). Максимальный уровень в 888 подобных фининститутов был зафиксирован в первом квартале 2011 года.
Совокупный объем активов проблемных банков несколько увеличился относительно первого квартала, но остался ниже $50 млрд.
В течение прошедшего квартала в стране был создан 1 банк, 47 присоединились к другим в рамках сделок по слияниям и поглощениям, при этом было зафиксировано одно банкротство, отмечается в пресс-релизе корпорации.
Общий объем фонда страхования депозитов FDIC увеличился за второй квартал на $1,4 млрд и достиг рекордных $114,7 млрд.
Система ПВО уничтожила очередной тактический БПЛА Армении
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Путин поздравил Мехрибан Алиеву с днем рождения, считает ее «настоящим другом» России
Треть детей в мире не смогла перейти на дистанционное образование - ЮНИСЕФ
USAID поможет правительству Грузии в реализации программы управления курортами
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 24 млн, число жертв - 825 тыс. - университет Хопкинса
ИВ Агсуинского и Шемахинского районов получат по 3 млн манатов для устранения последствий от землетрясения
ИВ Габалинского района направит около 2,9 млн манатов на строительство жилого дома
Президент Алиев распорядился выделить около 1,3 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Закатальского района
Глава МИД Белоруссии собрал всех иностранных послов для обсуждения ситуации в стране
В школе Эстонии опробуют эстонско-русское языковое погружение
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Новый чат-бот Банка Республика ответит на все ваши запросы в WhatsApp
ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) ОБЪЯВЛЯЕТ ТЕНДЕР по продлению лицензий для ПО «Cisco Webex Meetings»
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США