Капитализация Tesla превысила $400 млрд, увеличившись вдвое за 2 месяца

Рыночная стоимость американского производителя электромобилей Tesla Inc. превысила $400 млрд.
Около двух месяцев назад она составляла $200 млрд, а отметка в $100 млрд была впервые преодолена в январе этого года, сообщает издание Barron`s.
Tesla является самой дорогой автомобильной компанией мира. В среду она превзошла по рыночной стоимости Johnson & Johnson.
В настоящее время в фондовом индексе Standard & Poor`s 500 всего семь компаний обходят по капитализации Tesla, включая Visa Inc. ($447 млрд) и Apple Inc. ($2,16 трлн).
Barron`s отмечается, что нынешняя стоимость Tesla превышает ВВП Израиля, Ирландии и Гонконга. Она в четыре раза больше, чем капитализация IBM.
Также на данную сумму можно купить 10,53 млн электромобилей Model 3 в базовой комплектации. При этом во втором квартале было поставлено всего около 90 тыс. этих машин.
Котировки акций Tesla по итогам торгов в среду подскочили на 6,4% - до $2153,17.
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