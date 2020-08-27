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Транспорт и связь 27.08.2020 13:14

Капитализация Tesla превысила $400 млрд, увеличившись вдвое за 2 месяца

Рыночная стоимость американского производителя электромобилей Tesla Inc. превысила $400 млрд.

Около двух месяцев назад она составляла $200 млрд, а отметка в $100 млрд была впервые преодолена в январе этого года, сообщает издание Barron`s.

Tesla является самой дорогой автомобильной компанией мира. В среду она превзошла по рыночной стоимости Johnson & Johnson.

В настоящее время в фондовом индексе Standard & Poor`s 500 всего семь компаний обходят по капитализации Tesla, включая Visa Inc. ($447 млрд) и Apple Inc. ($2,16 трлн).

Barron`s отмечается, что нынешняя стоимость Tesla превышает ВВП Израиля, Ирландии и Гонконга. Она в четыре раза больше, чем капитализация IBM.

Также на данную сумму можно купить 10,53 млн электромобилей Model 3 в базовой комплектации. При этом во втором квартале было поставлено всего около 90 тыс. этих машин.

Котировки акций Tesla по итогам торгов в среду подскочили на 6,4% - до $2153,17.

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Тэги: США, TESLA, КАПИТАЛИЗАЦИЯ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]