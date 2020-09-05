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СНГ 05.09.2020 16:25

Путин назвал эффективной практику предоставления регионам дополнительных полномочий для борьбы с коронавирусом

Практика предоставления главам субъектов РФ дополнительных полномочий для борьбы с коронавирусом оказалась эффективной и востребованной в других странах, заявил президент России Владимир Путин.

Комментируя в интервью для фильма "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК) свое решение дать губернаторам регионов дать большие полномочия в борьбе с коронавирусом, Путин выразил мнение, что такая практика сработала.

"У нас огромная территория, самая большая территория в мире, и, конечно, очень разные условия жизни людей, очень разные условия функционирования экономики, разная структура этой экономики", - сказал президент.

В связи с этим, он отметил, что "нельзя было всех под одну гребенку причесать".

"Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику или пропустили бы удары коронавирусной инфекции", - добавил Путин.

При этом он обратил внимание, что "после того, как мы это сделали, в очень многих странах повторили ту же самую практику".

"И хорошо, это, кстати, говорит о том, что мы слышим, видим друг друга, обмениваемся лучшими практиками, и она оказалась хорошей, эта наша практика", - сказал президент.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, РЕГИОНЫ, ПОЛНОМОЧИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]