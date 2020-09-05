Путин назвал эффективной практику предоставления регионам дополнительных полномочий для борьбы с коронавирусом

Практика предоставления главам субъектов РФ дополнительных полномочий для борьбы с коронавирусом оказалась эффективной и востребованной в других странах, заявил президент России Владимир Путин.

Комментируя в интервью для фильма "Непременный Госсовет" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК) свое решение дать губернаторам регионов дать большие полномочия в борьбе с коронавирусом, Путин выразил мнение, что такая практика сработала.

"У нас огромная территория, самая большая территория в мире, и, конечно, очень разные условия жизни людей, очень разные условия функционирования экономики, разная структура этой экономики", - сказал президент.

В связи с этим, он отметил, что "нельзя было всех под одну гребенку причесать".

"Это привело бы или к тому, что мы бы задушили вообще всю экономику или пропустили бы удары коронавирусной инфекции", - добавил Путин.

При этом он обратил внимание, что "после того, как мы это сделали, в очень многих странах повторили ту же самую практику".

"И хорошо, это, кстати, говорит о том, что мы слышим, видим друг друга, обмениваемся лучшими практиками, и она оказалась хорошей, эта наша практика", - сказал президент.