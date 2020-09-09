Министерство внутренней безопасности США заявляет, что Россия распространяет дезинформацию о психическом здоровье Байдена

Россия распространяет дезинформацию о психическом здоровье кандидата в президенты США от демократов Джо Байдена, говорится в обновленном докладе министерства внутренней безопасности США (МВБ), полученном телеканалом ABC News.

"Российские тайные агенты влияния разместили негативные комментарии и необоснованные утверждения о плохом психическом здоровье Байдена. Например, прокси-серверы утверждали, что оплошности кандидата являются симптомами слабоумия, что он психически непригоден для президентства и что он, вряд ли, будет работать свой полный срок из-за своего возраста", - говорится в докладе, выдержки из которого приводит телеканал.

Отмечается, что для распространения данных сведений, направленных на то, чтобы подорвать доверие к кандидатуре Байдена, Москва использует как тайные прокси-серверы, так и государственные СМИ.

Как заявляет МВБ, данные усилия предпринимаются с сентября 2019 года.

Кроме того, в докладе сообщается, что, в свою очередь, Китай и Иран поднимают вопросы о психическом здоровье нынешнего президента США Дональда Трампа.

Однако, по мнению сотрудников министерства, их усилия "не дотягивают до более последовательных, скоординированных действий вредоносного влияния России на нескольких открытых и скрытых платформах".

При этом МВБ отметило, что обладает "высокой степенью уверенности " в своей оценке.

Тема иностранного вмешательства в американские выборы активно обсуждается в политических кругах США с тех пор, как поступили данные о якобы иновмешательстве в выборы 2016 года. В пятницу Вашингтон предупредил Россию, Китай и Иран, что вмешательство в будущие американские выборы - это рубеж, пересекать который нельзя. При этом российская сторона неоднократно заверяла, что не вмешивалась во внутренние дела США.