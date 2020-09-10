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СНГ 10.09.2020 17:58

Лавров отвергает причастность российских властей к случившемуся с Навальным

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал голословными заявления госсекретаря США Майка Помпео о причастности российских высокопоставленных лиц к отравлению оппозиционера Алексея Навального.

"Мы привыкли к голословным обвинениям. И когда официальный представитель правительства Германии заявляет, что запрос генеральной прокуратуры России передан в органы независимой юстиции и поэтому германское правительство уже ничего сделать не может, но параллельно требует от нас провести расследование, это напоминает те прецеденты, которые были созданы нашими западными коллегами и после отравления в Солсбери, (...) и повторяет историю, которая сложилась с трагедией малазийского Боинга", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве, отвечая, в том числе на прозвучавшие накануне заявления Помпео.

Лавров напомнил, что в обоих этих случаях Россия не отказывалась от сотрудничества в расследовании и предоставляла необходимую информацию. В частности, он сказал: "Нам отвечали так: мы имеем в виду под сотрудничеством с российской стороны необходимость для вас признать свою вину".

"Если сейчас такая же логика возобладает у наших западных коллег, прежде всего, у германских, ну и у американских тоже, то это лишь подтвердит, что они ставят себя выше закона, ставят себя выше всех, что как бы все равны, но они гораздо более равны, чем все остальные, потому что им нужно верить на слово", - продолжил министр.

"Даже когда Арнольд Шварценеггер говорил "Trust me", то было гораздо больше шансов довериться ему, чем тем, кто пробует в Шварценеггера играть уже на мировой сцене", - резюмировал Лавров.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ЗАПАД, НАВАЛЬНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]