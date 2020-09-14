Эксперты МАГАТЭ взяли пробы ядерного материала на одном из объектов в Иране

Инспекторы МАГАТЭ взяли пробы на одном из объектов в Иране, к которому недавно получили доступ, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

"Агентство получило доступ в соответствии с Дополнительным протоколом к одному из указанных объектов. Наши инспекторы взяли пробы, которые будут проанализированы", - говорится в заявлении.

Гросси также отметил, что проверка на еще одном объекте будет осуществлена позже в этом месяце.

Иран в конце августа согласился предоставить доступ сотрудникам МАГАТЭ к двум своим объектам, по которым у сторон были споры. В заявлении сторон говорилось, что МАГАТЭ и Иран договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества и взаимного доверия для содействия выполнению Соглашения о всеобъемлющих гарантиях Ирана и дополнительного протокола к нему, которые применяются с 16 января 2016 года. Проверки агентством иранских объектов будут осуществляться в рамках этого соглашения и протокола к нему. Дополнительный протокол предусматривает расширенные проверки инспекторами МАГАТЭ атомных объектов Ирана.