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Регион 14.09.2020 17:45

Эксперты МАГАТЭ взяли пробы ядерного материала на одном из объектов в Иране

Инспекторы МАГАТЭ взяли пробы на одном из объектов в Иране, к которому недавно получили доступ, заявил гендиректор организации Рафаэль Гросси.

"Агентство получило доступ в соответствии с Дополнительным протоколом к одному из указанных объектов. Наши инспекторы взяли пробы, которые будут проанализированы", - говорится в заявлении.

Гросси также отметил, что проверка на еще одном объекте будет осуществлена позже в этом месяце.

Иран в конце августа согласился предоставить доступ сотрудникам МАГАТЭ к двум своим объектам, по которым у сторон были споры. В заявлении сторон говорилось, что МАГАТЭ и Иран договорились о дальнейшем укреплении сотрудничества и взаимного доверия для содействия выполнению Соглашения о всеобъемлющих гарантиях Ирана и дополнительного протокола к нему, которые применяются с 16 января 2016 года. Проверки агентством иранских объектов будут осуществляться в рамках этого соглашения и протокола к нему. Дополнительный протокол предусматривает расширенные проверки инспекторами МАГАТЭ атомных объектов Ирана.

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Тэги: ИРАН, МАГАТЭ, ОБЪЕКТЫ, КОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]