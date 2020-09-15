Россия не выдвигала политических условий Лукашенко для выдачи кредита в $1,5 млрд - Песков

РФ не выдвигала никаких условий для белорусских властей для предоставления им кредита в $1,5 млрд, кроме тех, которые касаются его обслуживания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"У любого кредита есть определенные коммерческие условия, связанные с его обслуживанием и так далее. Это - коммерческие условия кредита. Все-таки любой кредит имеет коммерческую сторону", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, ставил ли президент РФ Владимир Путин какие-то условия своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко для предоставления такого кредита.
"Конечно же, ни о каких иных условиях речи идти не может", - добавил Песков.
Накануне президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко в Сочи заявил, что Россия предоставит Белоруссии госкредит в размере $1,5 млрд. "Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный - $1,5 млрд", - сказал Путин, открывая встречу с Лукашенко. "И мы это исполним, сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", - отметил он.
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