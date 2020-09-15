Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0221 RUR   0.0226 GBR   2.1869 TRY   0.2271

Цена на нефть

$/bbl   14.09 WTI 37.26 -0.07 Brent 39.61 -0.22

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 15.09.2020 16:05

Россия не выдвигала политических условий Лукашенко для выдачи кредита в $1,5 млрд - Песков

РФ не выдвигала никаких условий для белорусских властей для предоставления им кредита в $1,5 млрд, кроме тех, которые касаются его обслуживания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У любого кредита есть определенные коммерческие условия, связанные с его обслуживанием и так далее. Это - коммерческие условия кредита. Все-таки любой кредит имеет коммерческую сторону", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, ставил ли президент РФ Владимир Путин какие-то условия своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко для предоставления такого кредита.

"Конечно же, ни о каких иных условиях речи идти не может", - добавил Песков.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко в Сочи заявил, что Россия предоставит Белоруссии госкредит в размере $1,5 млрд. "Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный - $1,5 млрд", - сказал Путин, открывая встречу с Лукашенко. "И мы это исполним, сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", - отметил он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, БЕЛОРУССИЯ, КРЕДИТ


Похожие новости


Москва считает Лукашенко легитимным главой Белоруссии - Песков Визит Лукашенко в Россию находится на стадии подготовки - Песков Путин ожидает, что силовой резерв для Беларуси не понадобится - Песков Потребности в российских войсках в Белоруссии нет, военная техника РФ находится на территории России - Песков Россия не собирается вмешиваться в выборы в Белоруссии - Песков Кремль надеется на урегулирование ситуации на границе Армении и Азербайджана и нормализацию отношений между уроженцами двух стран в России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]