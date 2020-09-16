Нацбанк Грузии сохранил ставку рефинансирования на уровне 8% годовых

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии на заседании в среду принял решение оставить ставку рефинансирования на уровне 8% годовых, говорится в сообщении ЦБ.

С конца апреля 2020 года Нацбанк три раза подряд снижал ставку рефинансирования, которую в декабре прошлого года повысил с 8,5% до 9%.

В сообщении отмечается, что динамика цен в последние месяцы соответствует прогнозам Нацбанка. "Как и ожидалось, инфляция в годовом исчислении продолжает снижаться и в августе составила 4,8%. Согласно текущему прогнозу, при прочих равных условиях тенденция к снижению годовой инфляции сохранится в оставшийся период года и в первой половине 2021 года она опустится ниже целевого уровня (3%), а затем приблизится к нему", - заявляет регулятор.

По оценке центробанка, ожидаемое изменение инфляции в значительной степени обусловлено слабым совокупным спросом, в основном внешним. Хотя комитет также принял во внимание существующие риски инфляционных ожиданий, которые сопровождаются повышенной волатильностью на валютных рынках и долгосрочным поддержанием показателя инфляции выше целевого уровня.

"Также следует отметить потенциальные риски со стороны предложения. На фоне этих факторов и сохраняющейся высокой неопределенности комитет по монетарной политике оставил ставку без изменений", - поясняет Нацбанк.

При этом отмечается, что на совокупный спрос положительно влияет значительный фискальный стимул, включая частичное субсидирование процентных расходов по ипотеке, что, по сути, имеет эффект, аналогичный смягчению денежно-кредитной политики. "Поэтапный выход (нормализация) из ужесточенной монетарной политики продолжится и в будущем, и его темпы будут зависеть от инфляционных ожиданий и динамики экономической активности", - говорится в сообщении.

"По предварительным индикаторам, совокупный спрос по-прежнему слаб. Согласно текущим оценкам, в июле экономическая активность упала на 5,5% в годовом исчислении. Однако по сравнению с предыдущими месяцами местный спрос продолжает восстанавливаться, что связано с налогово-бюджетным стимулированием и более высокой, чем ожидалось, динамикой кредитной активности и денежных переводов", - констатирует регулятор.

В то же время, внешний спрос, напротив, остается значительно сниженным. Доходы от туризма минимальны, по предварительным данным, в августе они упали на 96% к тому же месяцу прошлого года. Спрос на экспорт снизился в годовом исчислении на 7%. Наряду с этим на 19% сократился импорт.

Следующее заседание комитета по монетарной политике Нацбанка состоится 28 октября 2020 года.

Целевой показатель инфляции в Грузии на 2020 год, а также на последующие два года определен Национальным банком страны на уровне 3%. В обновленный госбюджет-2020 инфляция заложена в пределах 3,5%.