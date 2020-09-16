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Внешняя политика 16.09.2020 17:25

Баку начал практическую работу для налаживания взаимных поездок граждан Азербайджана и Турции по внутренним паспортам - МИД

Официальный Баку начал работу для внедрения системы взаимного передвижения граждан Азербайджан и Турции по внутренним паспортам, заявил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

«Мы установили контакты на рабочем уровне. В настоящее время идет процесс решения процедурных вопросов в рамках правительства, согласовывая документы, необходимые для этого с технической точки зрения», - сказал Халафов в среду, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Замминистра выразил надежду, что в скором будущем будет достигнуто решение о передвижение туристов из Азербайджана и Турции по внутренним паспортам.

Как сообщалось ранее, с 13 августа 2020 года Азербайджан и Турция применяют безвизовый режим для туристов двух стран сроком на 90 дней.

Глава МИД Турции Мевлут Чавушоглу 11 августа заявил, что Анкара предложила Азербайджану наладить передвижение туристов двух стран по внутренним паспортам. «Мы с Азербайджаном уже решили вопрос о взаимных безвизовых путешествиях для туристов двух стран сроком на 90 дней. Однако этого недостаточно. Необходимо наладить взаимные визиты для граждан Азербайджана и Турции по внутренним паспортам», - сказал Чавушоглу во на совместной пресс-конференции в Анкаре с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Чавушоглу напомнил, что Турция уже наладила взаимные путешествия по внутренним паспортам с Грузией и Украиной.

«С учетом того, что в удостоверениях личности нового типа имеется вся необходимая информация, мы выдвинули предложения (Азербайджану – ИФ) по организации поездок по внутренним паспортам и воплотим их в жизнь», - сказал глава МИД Турции.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИД, ТУРЦИЯ, ПАСПОРТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]