Запасы нефти в США снизились на 4,39 млн баррелей за неделю

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,39 млн баррелей - до 496,04 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны.
Товарные резервы бензина снизились на 381 тыс. баррелей и составили 231,52 млн баррелей.
Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 3,46 млн баррелей, до 179,31 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста резервов нефти на 2,07 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 600 тыс. баррелей и падения резервов дистиллятов на 250 тыс. баррелей.
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