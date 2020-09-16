Тема реализации проекта "Северный поток 2" не была основной на встрече президента РФ Владимира Путина с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня насколько я знаю, это не было главной темой. В основном говорили о внутренних делах, инвестпрограммах "Газпрома", внутренней газификации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась на встрече Путина с Миллером ситуация вокруг проекта "Северный поток 2".

Песков сообщил, что Путин и Миллер "больше концентрировались на конкретной работе по нитке через Монголию".

По словам пресс-секретаря президента, в Кремле против увязывания коммерческих проектов с "какими-то ситуациями". "Честно говоря недоумеваем, почему какие-то ситуации связывают с экономически целесообразными коммерческими проектами. Мы недоумеваем, категорически не согласны", - сказал Песков.