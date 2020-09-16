Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0141 RUR   0.0226 GBR   2.1924 TRY   0.227

Цена на нефть

$/bbl   15.09 WTI 38.28 1.02 Brent 40.53 0.92

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 16.09.2020 19:06

Тема "Северного потока 2" не была основной на встрече Путина и Миллера - Песков

Тема реализации проекта "Северный поток 2" не была основной на встрече президента РФ Владимира Путина с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня насколько я знаю, это не было главной темой. В основном говорили о внутренних делах, инвестпрограммах "Газпрома", внутренней газификации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась на встрече Путина с Миллером ситуация вокруг проекта "Северный поток 2".

Песков сообщил, что Путин и Миллер "больше концентрировались на конкретной работе по нитке через Монголию".

По словам пресс-секретаря президента, в Кремле против увязывания коммерческих проектов с "какими-то ситуациями". "Честно говоря недоумеваем, почему какие-то ситуации связывают с экономически целесообразными коммерческими проектами. Мы недоумеваем, категорически не согласны", - сказал Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, МИЛЛЕР, ТЕМЫ


Похожие новости


Путин назвал эффективной практику предоставления регионам дополнительных полномочий для борьбы с коронавирусом Путин: лучше бы цены на нефть были чуть выше Путин анонсирует появление в России в сентябре еще одной вакцины от коронавируса Путин - Сечину: когда-нибудь ограничения ОПЕК+ пройдут, надо думать, как отвечать на рост экономики В РФ первой в мире зарегистрирована вакцина от коронавируса - Путин Путин соболезнует президенту и премьеру Индии в связи с крушением самолета в Кожикоде

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]