Тема реализации проекта "Северный поток 2" не была основной на встрече президента РФ Владимира Путина с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня насколько я знаю, это не было главной темой. В основном говорили о внутренних делах, инвестпрограммах "Газпрома", внутренней газификации", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждалась на встрече Путина с Миллером ситуация вокруг проекта "Северный поток 2".
Песков сообщил, что Путин и Миллер "больше концентрировались на конкретной работе по нитке через Монголию".
По словам пресс-секретаря президента, в Кремле против увязывания коммерческих проектов с "какими-то ситуациями". "Честно говоря недоумеваем, почему какие-то ситуации связывают с экономически целесообразными коммерческими проектами. Мы недоумеваем, категорически не согласны", - сказал Песков.
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