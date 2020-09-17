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СНГ 17.09.2020 15:40

В Кремле заявили о негативном отношении к намерениям Польши добиться ареста российских диспетчеров по делу о крушении самолета Качиньского

В Москве негативно относятся к намерению польской прокуратуры добиться временного ареста трех диспетчеров, дежуривших в аэропорту Смоленска в день крушения самолета президента Леха Качиньского, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я не знаю, были ли какие-то контакты или какие-то правовые действия в соответствии с международной практикой, получала ли наша Генпрокуратура, следственные органы какие-то обращения со стороны Варшавы. Нам пока об этом неизвестно", - сказал Песков.

Отвечая на вопрос об отношении к данной инициативе, Песков сказал: "Мы относимся к этому негативно".

Ранее источник "Интерфакса", знакомый с ситуацией, сообщил, что возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолёта под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдаёт за рубеж своих граждан.

"В соответствии с Конституцией страны, Российская Федерация не выдаёт своих граждан иностранным государствам. Это запрещено Основным законом страны", - сказал собеседник агентства, комментируя сообщения СМИ о заочном аресте польской стороной российских диспетчеров и последующем требовании об их выдаче.

"Данный путь тупиковый, он никакой перспективы не имеет", - отметил источник.

По его словам, российская сторона "всегда выражала готовность к сотрудничеству в расследовании этой авиакатастрофы и неоднократно делала это".

"Все, что можно, российская сторона по этому делу выполнила", - добавил собеседник агентства.

Ранее СМИ писали, что в минувшую среду Генпрокуратура Польши объявила, что намерена добиваться заочного ареста российских авиадиспетчеров.

"Следственная группа № 1 генеральной прокуратуры обратилась в окружной суд района Варшава-Мокотов с ходатайством о временном аресте трех авиационных диспетчеров, несших в 2010 году службу в аэропорту Смоленск-Северный", - заявила накануне журналистам пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик.

Решение суда об аресте диспетчеров станет шагом к объявлению их в международный розыск с последующим требованием выдачи польским властям.

Бялик сказала, что "обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей".

Ранее польская прокуратура вынесла постановление об изменении обвинений, предъявляемых российским диспетчерам с непредумышленного провоцирования катастрофы на умышленные действия.

Самолет Ту-154М, на котором президент Польши Лех Качиньский с делегацией летел в Смоленск, разбился при посадке 10 апреля 2010 года в условиях густого тумана. Погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе Качиньский.

В 2018 году российские следователи пришли к заключению, что именно ошибка экипажа привела к крушению. Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщала, что "все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены, в частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла".

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, ПОЛЬША, САМОЛЕТ


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