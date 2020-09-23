Европейские правительства и нефтяные компании пошли по пути строительства новой отрасли - климатически нейтральной энергетики, в которой через некоторое время европейские компании должны доминировать.
Причина в том, что продолжительное время в Европе истощаются запасы углеводородов, а другие страны, обладающие ресурсами, уже не так рады видеть европейцев на своих рынках. Эта ситуация вытесняет европейские нефтяные компании в новые "зеленые" секторы энергетики. Такое мнение высказал глава "Газпром нефти" Александр Дюков на панельной сессии Тюменского нефтегазового форума.
Он отметил, что мировой энергетический сектор вошел в период масштабной трансформации, но это произошло задолго до того, как отношение к климатической повестке стало по-настоящему серьёзной. Конкуренция среди производителей нефти, волатильность цен, изменение отношения к экологической повестке, разливам, загрязнениям - давно запустило процессы трансформации отрасли. "Новое убеждение уже значительной части наседания, что глобально человечеству нужна не просто экология, чистый воздух без вредных веществ, а нужна новая климатически нейтральная экономика, придаст нефтегазовой отрасли дополнительный импульс на трансформацию и, вполне вероятно, ускорит энергетический переход", - сказал Дюков.
"Пока мы видим, что "в головах" происходит серьезное, быстрое ухудшение отношения к ископаемому топливу у потребителей, инвесторов, политиков. Как результат, западные компании, прежде всего, европейские, в ускоренном режиме начинают реагировать на это. Видим, что каждые полгода европейские компании берут на себя повышенное климатические обязательства", - отметил глава "Газпром нефти".
"Причина тут не только забота о климате, хотя, безусловно, климат важен. Мое предположение, поскольку об этом никто не говорит, и никто это не подтверждает, то будем исходить из того, что это мое предположение. То, что происходит, за этим стоит определенная рыночная ситуация. Не секрет, что в Европе уже продолжительное время истощаются запасы углеводородов. Другие страны, которые обладают ресурсом, скажем, не так рады, как прежде, видеть европейские компании на своих рынках. Что касается доступа к инвестициям, капиталу - сейчас это уже не большая проблема. С точки зрения технологий есть нефтесервисные компании, которым не нужна доля в проекте, и которые готовы выполнить свои работы на хорошем уровне. Таким образом, эта рыночная ситуация вытесняет европейские нефтяные компании в новые "зеленые" секторы энергетики. И в возобновляемые источники энергетики, и проекты в зеленого водорода, биотоплива", - продолжил Дюков.
"Заявление BP, что они вносят корректировку в свою стратегию, чтобы превратиться из международной нефтяной компании в интегрированную энергетическую компанию. Как мы видим, этой тенденции вторят и другие европейские компании - Shell, Repsol, Eni, Total. При этом компании заявляют о серьезном снижении инвестиций в нефтяные проекты. Но при этом говорят о том, что сохраняются ставку на газ. И этому тоже есть рыночное обоснование. Не только потому, что газ более экологически чистый, хотя и это так", - размышляет глава "Газпром нефти".
"Европейские правительства говорят о планах сокращении выбросов парниковых газов, обсуждаются углеродные налоги, другие инициативы. То как я вижу ситуацию, вижу это как инструменты протекционизма и попытки защитить свой энергетический сектор, понимая, что в традиционной энергетике сейчас очень тяжело конкурировать. Они пошли по пути попытки построить новую отрасль климатически нейтральной энергетики, в которой через некоторое время европейские компании через какое-то время должны доминировать", - считает Дюков.
"Я не даю оценок - плохо это или хорошо. Я констатирую факты. Здесь нужен очень серьезный анализ, каким будет результат всех этих инициатив: насколько у нас реально сократить выбросы парниковых газов, сколько придется за это заплатить и главное, кто за это заплатит", - подчеркнул он.
"То, о чем я сказал, прежде всего относится к Европе. Поскольку, если взять США и американские компании, то у них нет столь громких заявлений. И одна из причин, на мой взгляд, потому что у них есть, чем работать с точки зрения запасов углеводов: сланцевая нефть, сланцевый газ. Поэтому крупнейшие компании США пока не идут по пути своих европейских коллег, хотя на них идет сильное давление общественного мнения. Последние заявления ряда инвестиционных фондов о снижении инвестиций в нефтяные проекты, исключение Exxon Mobil из индекса Dow Jones США - это тоже показательный пример, поскольку компания была старейшим участником индекса с 1928 года", - сказал Дюков.
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