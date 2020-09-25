Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.981 RUR   0.0221 GBR   2.1592 TRY   0.221

Цена на нефть

$/bbl   24.09 WTI 40.31 0.38 Brent 41.94 0.17

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 25.09.2020 10:04

Обвиняемый в кибератаке на американский завод Tesla россиянин не признал вину

Гражданин России Егор Крючков, обвиняемый в США попытке организовать кибератаку на компьютерную сеть компании Tesla, отказался признать свою вину, сообщает Associated Press.

"Я не виновен", - заявил Крючков во время слушаний в зале федерального окружного суда штата Невада.

Судья постановил оставить Крючкова под стражей до суда, назначенного на 1 декабря. Есть вероятность, что дата будет изменена, сообщает агентство.

По словам прокурора, россиянину грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф в размере $250 тыс. За тюремным сроком последует депортация.

В материалах дела говорится, что Крючков находился в США по туристической визе, когда пытался завербовать сотрудника компании Tesla, чтобы тот установил программное обеспечение, позволяющее взломать компьютерную сеть.

Он был арестован 22 августа в Лос-Анджелесе, когда направлялся в аэропорт, чтобы вылететь из страны.

Крючков содержится под стражей в тюрьме округа Уошо в Рино без права внесения залога.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, TESLA, КИБЕРАТАКА, РОССИЯНИН


Похожие новости


Маск прогнозирует рост поставок электромобилей Tesla в 2020 г. на 30-40% Капитализация Tesla превысила $400 млрд, увеличившись вдвое за 2 месяца Tesla потеряла $15 млрд капитализации вслед за "твитом" Маска о "слишком высокой" цене акций Tesla планирует построить завод по производству пикапов Cybertruck в центральной части США Tesla получила 200 тыс. заказов на первый электрический пикап за три дня Tesla поставила рекордное количество автомобилей во II квартале

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]