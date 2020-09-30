Disney уволит 28 тыс. сотрудников парков развлечений в США

Американская Walt Disney Co., крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа, сообщила о планах сократить 28 тыс. сотрудников ее тематических парков в США на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Это объявление было сделано вскоре после того, как власти Калифорнии сигнализировали, что парк развлечений Disneyland Resort, вероятно, останется закрытым в обозримом будущем из-за опасений, связанных с COVID-19.
Увольняемые работники с апреля находились в неоплачиваемом отпуске с сохранением медицинской страховки. Примерно треть из них работают на условиях неполного рабочего времени, говорится в сообщении Disney. В ближайшее время компания планирует вступить в переговоры с профсоюзами для обсуждения "следующих шагов".
Disney отмечает, что негативное воздействие пандемии "усугубилось в Калифорнии из-за нежелания властей штата снимать ограничения, которые позволили бы возобновить работу Disneyland".
Высокопоставленный чиновник департамента здравоохранения штата заявил, что ситуация в округу Ориндж, где расположен главный тематический парк Disney, не отвечает требованиям, которые позволили бы ослабить ограничения в отношении бизнеса, пишет The Wall Street Journal.
Власти штата "очень близки" к тому, чтобы разработать отдельные стандарты для тематических парков, сказал Марк Гали, секретарь Калифорнийского агентства здравоохранения, слова которого приводит газета.
Disneyland закрыл двери для посетителей в марте, как и большинство других подобных объектов по всему миру. Но это единственный из тематических парков компании, работа которого пока не возобновилась, даже хотя бы частично.
Парк развлечений Disney World во Флориде начал принимать посетителей в июле, пока их количество ограничено. Disney также возобновила работу парков в Японии, Франции и Китае.
Котировки акций Disney снижаются на 2,4% в ходе предварительных торгов в среду. Капитализация компании с начала текущего года упала на 13,3%, до $227,7 млрд.
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