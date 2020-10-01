Готовится совместное заявление президентов России, США и Франции по ситуации в Карабахе - Кремль

Президент РФ Владимир Путин проинформировал участников совещания с постоянными членами Совета безопасности России о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по ситуации в Карабахе, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Особое внимание на совещании было уделено ситуации на линии соприкосновения в Карабахе", - сказал Песков. "Снова была выражена крайняя обеспокоенность в связи с продолжающимися боями", - добавил он.

"Владимир Путин проинформировал участников совещания о подготовке совместного заявления президентов России, США и Франции по Нагорному Карабаху", - сообщил Песков.